Eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener akıl hastanesine sevk edildi!

Bedirhan Şener, evde yalnızdı. Telefonu açmadı. Ailesi, yola çıktı. Abdüllatif Şener aracı park ederken eşi ve kayınvalidesi zili çaldı. Kapıyı açan genç adam tetiğe bastı.

Anneannesini katleden torunun psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. 3 hafta boyunca Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Şener, rapor sonucuna göre tutuklanacak.

ŞENER AİLESİNİ YIKAN ACI

Anneannesini öldüren eski bakan ve eski CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde 3 hafta gözetim alına alınmasına karar verildi.

Ankara Çankaya Güvenevler Mahallesi, Meneviş Sokak'taki evin kapısında önceki akşam Bedirhan Şener (47), anneannesi Leyla Çetiner'i (80) silahla vurup öldürdü. TBMM'de memur olarak çalışan Şener'in kapıyı açar açmaz karşısında gördüğü ninesine ateş ettiği öğrenildi. Yazılı bir basın açıklaması yapan gözü yaşlı baba Şener, oğlunun yıllarca işsiz kalmanın sıkıntısıyla psikolojik sorunlar yaşadığını belirterek, "Meclis personeli olarak en düşük maaşla parti grubunda çalışırken, bazı medya mensupları oğlumu şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürdü. Bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırdı" dedi. Şener, "Telefonlarımıza cevap vermediği için hayatından endişe duyarak akşam eşim Berrin ve annesiyle Bedirhan'ın evine gittik. Arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı acar açmaz karşısına ateş etmeye başlamış. Müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi. Yaşadığımız zor günlerde ailemizin açısına saygı gösterilmesini bekleriz" sözlerini kaydetti.

ÜÇ HAFTA İZLENECEK

Gözaltına alınan Şener'e 3 hafta boyunca Bilkent Yüksek Güvenlikli Akıl Hastanesi'nde gözetim alınma alınması yönünde rapor verildi. Akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespitinin yapılması için hastaneye sevk edildi.