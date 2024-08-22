🐓 16. İki Kişilik Brüksel Lahanalı Paprika Tavuk Butları
Bu kırmızı biberle kaplanmış tavuk butları, Brüksel lahanası ve arpacık soğanıyla pişirilir. Doyurucu ve sağlıklı bir akşam yemeği.
🥙 17. Sığır Eti ve Fasulye Sloppy Joes
Klasik Sloppy Joe tarifi, etin bir kısmının fasulye ile değiştirilmesiyle daha sağlıklı hale gelir. Ekstra lif ve azalan şekerle sağlıklı bir dönüşüm.
🍋 18. Kızarmış Patates ve Havuçlu Çıtır Limon-Sarımsaklı Tavuk Butları
Panko ekmek kırıntılarıyla kaplanmış çıtır tavuk butları, limon ve sarımsakla zenginleştirilir. Fırında pişirilen patates ve havuçlarla birlikte servis edilir.
🌶️ 19. Acılı Tatlı Patatesler
Fırında pişirilmiş tatlı patatesler, chili sosuyla tamamlanır. Yeşil soğan, avokado ve jalapeño ile süsleyebilirsiniz.
🍁 20. Akçaağaç Şurubunda Kavrulmuş Tavuk Butları, Tatlı Patates ve Brüksel Lahanası
Sonbaharın en güzel tatları, akçaağaç şurubuyla kavrulmuş tavuk, tatlı patates ve Brüksel lahanasıyla bir araya gelir.
🍲 21. Taze Pesto Soslu Tavuk ve Ispanak Çorbası
Bu aromatik İtalyan çorbası, fesleğen pestosu ile tatlandırılır. Hızlı pişirilen malzemelerle hazırlanan çorba, doyurucu ve besleyicidir.
🍗 22. Tepsi Tavuğu ve Brüksel Lahanası
Kimyon, kekik ve şeri sirkesiyle kavrulmuş tavuk butları ve Brüksel lahanası, kolay ve lezzetli bir akşam yemeği oluşturur.