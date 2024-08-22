Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, rahatlatıcı ve doyurucu yemekler arayışında olanlar için mükemmel bir çözüm: yavaş pişiricide hazırlanan chili tarifleri! Bu tarifler, özellikle Buffalo soslu tavuk chili ve kremalı beyaz chili gibi seçeneklerle, hem lezzetli hem de besleyici akşam yemekleri sunuyor.

🍝 1. Mantar ve Kara Lahana ile Nohut Makarna

Lahana ve mantarla dolu bu sağlıklı makarna, lezzetli olmasının yanı sıra yemeği daha doyurucu hale getiriyor. Nohut makarnası ekstra protein ve lif katkısı sağlar.

🌮 2. Balkabağı ve Siyah Fasulye Enchiladaları

Kıtır salata, enchiladaların kremsi kabak dolgusuyla harika bir kontrast oluşturuyor. Siyah fasulye ve balkabağının birleşimiyle protein ve lif dolu bir öğün elde ediyorsunuz.