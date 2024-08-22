Manisa’da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm

15 Ağustos tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı olan Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

HAMİLE KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahlı eşi olan 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.

Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.



"ABİ HAMİLEYİM İMDAT"

Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı.

Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı.