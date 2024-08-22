Manisa’da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm

15 Ağustos tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı olan Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.
HAMİLE KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahlı eşi olan 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.
Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.
"ABİ HAMİLEYİM İMDAT"
Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı.
Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı.
Sude Naz'ın Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözün önünde sokak ortasında öldüresiye dövüldüğü anlar.
Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Sude Naz A ve Yılmaz Akman
SUÇ DOSYASI KABARIK
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla Sude Naz A.'nın koruma altına alındığı duyuruldu. Sude Naz'ın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "Sude Naz dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.