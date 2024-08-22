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Manisa'da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm

Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde sokak ortasında öldüresiye dövülen 5,5 haftalık hamile Sude Naz A. (19) yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Genç kadın, daha önce de şiddet gördüğünü belirtirken, "Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm."dedi.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 14:04 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 14:19
Manisa’da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm

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15 Ağustos tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı olan Paşa Mahallesi Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı.

HAMİLE KADINI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ
Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği, dini nikahlı eşi olan 5,5 haftalık hamile Sude Naz A.'yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.

Akman, yumruk darbeleriyle Sude Naz A.'yı yere düşürdü. Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, bu kez eline geçirdiği metal fırça sapıyla vurdu. O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler Akman'ın şiddetini uzun süre tepkisiz izledi.

Manisa'da vahşet!


"ABİ HAMİLEYİM İMDAT"
Bir genç Yılmaz Akman'a müdahale etmek için yaklaştı ancak Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması üzerine, geri çekilmek durumunda kaldı.

Bu sırada Sude Naz A.'nın 'Abi hamileyim, imdat' diye bağırarak çığlıklar atması üzerine yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalıştı.

Sude Naz'ın Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözün önünde sokak ortasında öldüresiye dövüldüğü anlar.Sude Naz'ın Manisa'da dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman (37) tarafından 3 yaşındaki çocuğunun gözün önünde sokak ortasında öldüresiye dövüldüğü anlar.

Çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, genç kadını kurtardı. Ardından çevredekiler, Akman'ı dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yılmaz Akman, gözaltına alınırken, Sude Naz A. ise hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bir gün sonra adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan ve durumu iyi olduğu belirtilen genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sude Naz A ve Yılmaz AkmanSude Naz A ve Yılmaz Akman

SUÇ DOSYASI KABARIK
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamayla Sude Naz A.'nın koruma altına alındığı duyuruldu. Sude Naz'ın şikayetçi olduğu dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın suç dosyası kabarık çıktı. 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirtilen Akman; polisteki ifadesinde, "Sude Naz dini nikahlı eşim. Benden ayrılmak istedi ve uzun zamandır da ayrıyız. O gün kardeşimle birlikte otomobille gidip, köye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Baştan kabul etti ve otomobile bindi. Daha sonrada otomobilden inerek, 'Beni kurtarın' diye bağırmaya başlayınca sinirlendim ve yumruk attım. Birinin elindeki sopayı alarak dövmeyi sürdürdüm. Suçumu inkar etmiyorum ve kabulleniyorum" dedi.

Yılmaz Akman'ın gözaltına alındığı an.Yılmaz Akman'ın gözaltına alındığı an.

"ÇOCUĞUMU ALDIRACAĞIM"
Sude Naz A., olay günü yaşananları anlattı. Sude Naz A., "Annemi hiç görmedim. Beni halam büyüttü. 3 yıl önce de babamı kaybettim. O yüzden genç yaşta Yılmaz'a inandım ve güvendim. Daha önce de bana çok kez şiddet uyguladı ancak çocuğumuz var, diye her seferinde göz yumdum. Çok fazla alkol ve diğer maddeler kullanıyordu. Bana da kullanmayacağına dair söz vermişti. Sözünü tutmayınca, kendisinden ayrıldım. Olaydan 3 gün önce kendisini telefondan ve her yerden engelledim. Eve gelmek istedi. Eve de almadım. Olay günü çarşıya oğluma kıyafet, kendime de şahsi temizlik ürünleri almaya çıktım. Elimde poşetlerle yürüyordum. Yılmaz meğerse beni takip ediyormuş. Oğlum gördüğü anda 'Baba' diye bağırıp, yanına doğru koştu. Ben de çocuğuma araba çarpmasın, diye peşinden gittim. Eğer çocuğum babasına koşmasaydı belki de bizi göremeyecekti. O sırada Yılmaz yanıma gelerek, köye götürmeye çalıştı. Gitmek istemeyince beni yumruklamaya başladı. Yere düştüm, elimdeki poşetler sağa, sola fırladı. Dayak yediğim sırada 'Abi hamileyim imdat' diye yardım istedim ama kimse yardım etmedi. Herkes uzun süre dayak yememi izledi. Yediğim dayaktan çok, çocuğumun gözü önünde olayın gerçekleşmesine ve onun o an yaşadıklarına üzüldüm. 16 yaşında hamile kaldım. Babamın emekli maaşı almak için resmi nikah kıyılmasını ben istemedim. Çünkü Yılmaz çalışmadığı için çocuğuma bakamaz, geçinemeyiz, diye korkuyordum. 5,5 haftalıkta hamileyim, çocuğumu aldıracağım" diye anlattı.

Sude Naz A.Sude Naz A.

Kendisine yaşattıkları nedeniyle dini nikahla yaşadığı Yılmaz Akman'ın en ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istediğini belirten Sude Naz A. "Cezaevinden çıkar da bize bir şey yapar, diye çok korkuyorum" dedi.

'BİR KADININ O ŞEKİLDE ŞİDDET GÖRMESİNE ÇOK ÜZÜLDÜM'
Olayın önünde yaşandığı çay ocağı işletmecisi Emel Toptan (46) da "Tartışarak geldiler, kadın adama hakaret ve küfrediyordu. Ondan sonra adam ona saldırdı. Kimse bir şey yapamadı, evli olduklarını düşündükleri için. Herkes çekiniyordu. Onlar barışır, sonra biz kötü oluruz, düşüncesindeydiler sanırım. Ben de zaten erkek gücüne karşı bir şey yapamazdım. Ancak, bir kadının o şekilde şiddet görmesine çok üzüldüm" diye konuştu.

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