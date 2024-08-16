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Son dakika: İzmir'deki elektrik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Mahkeme günü belli oldu

İzmir'de sağanak sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişki yürütülen soruşturmada savcılık tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 14:07 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 14:08
Son dakika: İzmir’deki elektrik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Mahkeme günü belli oldu

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Son dakika haberler... İzmir'de yağan yağmur sırasında su birikintisinde elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İki gencin son görüntüleri.İki gencin son görüntüleri.

Elektrik faciasıyla ilgili savcılık tarafından iddianame hazırlandı. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İlk duruşma 5 Eylül 2024 tarihinde 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)Hayatını kaybeden İnanç Öktemay (44)



NELER OLMUŞTU?

Olay 12 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)



Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI
Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer şüphelilerden 7'si hakkında ev hapsi, 6'sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

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