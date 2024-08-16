Son dakika: İzmir’deki elektrik faciasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi! Mahkeme günü belli oldu

Hayatını kaybeden Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23)





Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.



14 KİŞİ TUTUKLANDI

Akıma kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye çıkarılan 27 şüpheliden İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K. ve GDZ Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi Ali S'nin de aralarında bulunduğu 14'ü, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Diğer şüphelilerden 7'si hakkında ev hapsi, 6'sı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.