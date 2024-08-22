Bir türlü kilo veremiyorsanız sebebi bu olabilir! Ne spor ne diyet işe yarıyor çünkü...

Şeker Tüketimi: Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar kilo alımına neden olabilir. Hatta bazı "sağlıklı" olarak pazarlanan içecekler bile uzun vadede zararlı olabilir.

Uyku Eksikliği: Yeterince uyumamak kilo almayı tetikleyebilir. Ortalama olarak bir insanın günde 7-8 saat uyuması gerekir. Modern yaşamda elektronik cihazlar uykuyu etkileyebilir, bu nedenle sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak önemlidir.