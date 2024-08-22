Bir türlü kilo veremiyorsanız sebebi bu olabilir! Ne spor ne diyet işe yarıyor çünkü...

Kilo vermek günümüzde birçok insan için zorlu bir süreç haline gelmiştir. Yaşam tarzımızın getirdiği stres, uyku eksikliği ve kötü beslenme alışkanlıkları, kilo verme çabalarını olumsuz etkileyebilir. Peki, neden kilo veremiyoruz? İşte en yaygın beş neden...
İşte kilo verememenizin diğer nedenlerinden bazıları:
Deepak Pal, 21 Ağustos 2024'te etimes.in tarafından yayınlanan "5 Reasons You're Not Losing Weight" başlıklı makalede kilo verememe sebeplerini tek tek açıkladı.
Zayıf Bağırsak Sağlığı: Bağırsak bakterileri, kilo alımında önemli bir rol oynar. Bağırsak bakterileri, yiyeceklerin sindirilme şeklini doğrudan etkiler. Bazı bakteriler, bağışıklığı güçlendiren ve kilo kontrolünde yardımcı olan vitaminler üretir. Bağırsak dostu besinler arasında tam tahıllar, meyveler, yağsız proteinler ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur.
Kronik Stres: Stres, vücutta kortizol hormonunu artırarak kilo alımına yol açabilir. Stres altındayken şekerli veya tuzlu abur cubur yiyeceklere yönelmek yaygındır. Meditasyon, nefes egzersizleri ve sağlıklı ilişkiler stresi yönetmeye yardımcı olabilir.
Düşük Protein Alımı: Yeterince protein tüketmemek, iştahın artmasına ve kilo alımına neden olabilir. Protein eksikliği, karın bölgesinde şişlik ve ruh hali değişikliklerine yol açabilir. Quinoa, mercimek, yumurta ve balık gibi yiyecekler iyi protein kaynaklarıdır.