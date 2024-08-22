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Bir türlü kilo veremiyorsanız sebebi bu olabilir! Ne spor ne diyet işe yarıyor çünkü...

Günümüzde kilo vermek, adeta bir savaş haline gelmiş durumda. Günlük hayatın getirdiği baskılar ve diğer zorluklar nedeniyle, stresin fiziksel belirtilerinden kaçınmak zor olabilir. Kilo almak da bu belirtilerden biridir. Bazı diyet trendlerine veya fiziksel aktiviteye rağmen kilo verememek şaşırtıcı olabilir. İşte kilo verememe nedenleri...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:14 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:14
Bir türlü kilo veremiyorsanız sebebi bu olabilir! Ne spor ne diyet işe yarıyor çünkü...

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Kilo vermek günümüzde birçok insan için zorlu bir süreç haline gelmiştir. Yaşam tarzımızın getirdiği stres, uyku eksikliği ve kötü beslenme alışkanlıkları, kilo verme çabalarını olumsuz etkileyebilir. Peki, neden kilo veremiyoruz? İşte en yaygın beş neden...

İşte kilo verememenizin diğer nedenlerinden bazıları:

Deepak Pal, 21 Ağustos 2024'te etimes.in tarafından yayınlanan "5 Reasons You're Not Losing Weight" başlıklı makalede kilo verememe sebeplerini tek tek açıkladı.

Zayıf Bağırsak Sağlığı: Bağırsak bakterileri, kilo alımında önemli bir rol oynar. Bağırsak bakterileri, yiyeceklerin sindirilme şeklini doğrudan etkiler. Bazı bakteriler, bağışıklığı güçlendiren ve kilo kontrolünde yardımcı olan vitaminler üretir. Bağırsak dostu besinler arasında tam tahıllar, meyveler, yağsız proteinler ve yeşil yapraklı sebzeler bulunur.

Kronik Stres: Stres, vücutta kortizol hormonunu artırarak kilo alımına yol açabilir. Stres altındayken şekerli veya tuzlu abur cubur yiyeceklere yönelmek yaygındır. Meditasyon, nefes egzersizleri ve sağlıklı ilişkiler stresi yönetmeye yardımcı olabilir.

Düşük Protein Alımı: Yeterince protein tüketmemek, iştahın artmasına ve kilo alımına neden olabilir. Protein eksikliği, karın bölgesinde şişlik ve ruh hali değişikliklerine yol açabilir. Quinoa, mercimek, yumurta ve balık gibi yiyecekler iyi protein kaynaklarıdır.

Şeker Tüketimi: Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalar kilo alımına neden olabilir. Hatta bazı "sağlıklı" olarak pazarlanan içecekler bile uzun vadede zararlı olabilir.

Uyku Eksikliği: Yeterince uyumamak kilo almayı tetikleyebilir. Ortalama olarak bir insanın günde 7-8 saat uyuması gerekir. Modern yaşamda elektronik cihazlar uykuyu etkileyebilir, bu nedenle sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak önemlidir.

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