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Büyükçekmece'de deniz kahverengiye döndü! Denize girmek için gelen vatandaş şoka uğradı

Her gün yüzlerce vatandaşın yüzmek için girdiği Büyükçekmece Halk plajı kanaldan karışan kirli su nedeniyle kahverengiye döndü. Suyun yüzülmeyecek halini gören vatandaşlar evlerine geri döndü.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 16:31 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:31
Büyükçekmece’de deniz kahverengiye döndü! Denize girmek için gelen vatandaş şoka uğradı

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Marmara Denizi'nde yüzmek için vatandaşın en çok tercih ettiği sahillerden biri olan Büyükçekmece sahili bugün kanal suyunun karışmasıyla birlikte kahverengiye döndü.

Büyükçekmece Denizi kahverengiye döndüBüyükçekmece Denizi kahverengiye döndü

Yüzmek için gelenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Büyükçekmece Denizi'ne dökülen kanal suyu Büyükçekmece Denizi'ne dökülen kanal suyu

ŞİŞLİ'DEN GELDİ ŞOK YAŞADI
Kahverengiye dönen deniz havadan görüntülenirken Şişli'den Büyükçekmece'ye denize girmek için geldiğini söyleyen Doruk Yalçın, "Ben buraya Şişli'den geldim arkadaşımın evine, bir günlük tatil yapmaya. O da beni bugün yüzmeye davet etmişti ama sabah geldiğimde böyle değildi bir eve gittik hazırlandık derken bir baktık su çok kötü oldu. Biz de bugün girmeyi düşünmüyoruz yani girersek biraz daha ilerden gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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