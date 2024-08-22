Eleman derdinden bıkan esnafın isyanı... Bakın ilana ne yazdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çay evi işleten bir esnaf dükkanına eleman bulmakta zorlananınca çareyi dikkat çeken bir eleman ilanı asmakta buldu.
Karasu'nun İncilli Mahallesi 618.Sokak üzerinde çay evi işleten Metin Ülker, çok sayıda eleman değiştirdiğini ve durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.
İşe aldığı her elemanın bir bahane uydurduğunu söyleyen Ülker başvurduğu ilginç yöntemle çare aradı. Metin Ülker dükkanının camına "İşi çıkmayan eleman aranıyor" ilanı astı.
Ülker, "İşe alıyoruz, en fazla 1-2 ay çalışıyor. Sonra 'Hastam var, cenazem var' gibi çeşitli bahanelerle ayrılıyorlar. Son yaşadığımız olayda da 'Annem hatsa memlekete gideceğim' diyerek bir elemanımıza izin verdik. Birkaç gün sonra arayıp ihtiyacı var mı diye sorduğumuzda 'Ben memlekete hiç gitmedim, daha işe gelmeyeceğim' yanıtını aldık. 11 yıldır burada esnafım. Son birkaç yıldır eleman bulmak zorlaştı. Ya işi beğenmiyorlar ya rahatlık işlerine geliyor. Çok esnafımız da bu durumda" ifadelerini kullandı.