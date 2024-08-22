Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? BNV virüsü tedavisi ve korunma yöntemleri! Nasıl bulaşır, ölümcül mü?

Son yıllarda Batı Nil Virüsü , Avrupa'da endişe verici bir hızda yayılma gösteriyor. 1937 yılında Uganda'da keşfedilen virüs, genellikle sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Avrupa'da, özellikle sıcak yaz aylarında, virüsün taşıyıcı sivrisinek popülasyonlarındaki artış, vaka sayılarında belirgin bir artışa neden oldu.

Batı Nil Virüsü (BNV) Nedir?

Batı Nil Virüsü, 1937 yılında Uganda'da keşfedilen ve çoğunlukla Culex türü sivrisineklerin ısırığı yoluyla bulaşan bir arbovirüs enfeksiyonudur. Kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara ve diğer memelilere bulaşabilir. Virüs, insanlarda nörotropik özellik gösterir ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Afrika ve Asya'nın yanı sıra, son yıllarda Avrupa ve Amerika kıtalarında da görülmeye başlamıştır.