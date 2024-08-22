SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? BNV virüsü tedavisi ve korunma yöntemleri! Nasıl bulaşır, ölümcül mü?

Son yıllarda Avrupa'da hızla yayılan Batı Nil Virüsü, kıtanın çeşitli bölgelerinde artan vakalarla endişe yaratıyor. Son raporlar, özellikle sıcak hava dalgalarının ve sulak alanların virüsün yayılmasını tetiklediğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri, sivrisineklerden korunma önlemlerine dikkat çekerek, vatandaşları böcek kovucu ilaçlar kullanmaları ve uzun kollu giysiler giymeleri konusunda uyarıyor. İ;şte konu hakkında tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 17:33 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 17:37
Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri neler? BNV virüsü tedavisi ve korunma yöntemleri! Nasıl bulaşır, ölümcül mü?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son yıllarda Batı Nil Virüsü, Avrupa'da endişe verici bir hızda yayılma gösteriyor. 1937 yılında Uganda'da keşfedilen virüs, genellikle sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Avrupa'da, özellikle sıcak yaz aylarında, virüsün taşıyıcı sivrisinek popülasyonlarındaki artış, vaka sayılarında belirgin bir artışa neden oldu.

Batı Nil Virüsü (BNV) Nedir?

Batı Nil Virüsü, 1937 yılında Uganda'da keşfedilen ve çoğunlukla Culex türü sivrisineklerin ısırığı yoluyla bulaşan bir arbovirüs enfeksiyonudur. Kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara ve diğer memelilere bulaşabilir. Virüs, insanlarda nörotropik özellik gösterir ve santral sinir sistemini etkileyebilir. Afrika ve Asya'nın yanı sıra, son yıllarda Avrupa ve Amerika kıtalarında da görülmeye başlamıştır.

Belirtileri Nelerdir?

Batı Nil Enfeksiyonu'nun belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı insanlarda belirti göstermeyebilirken, diğerlerinde şu belirtiler ortaya çıkabilir:

Baş ağrısı

Yüksek ateş

Kas ağrıları

Mide bulantısı ve kusma

İshal

Kas güçsüzlüğü

Deride kızarıklık

Şişmiş lenf bezleri

Uyuşukluk, zihin bulanıklığı

Kas seyirmesi, titreme, konvülsiyon (nöbet)

Ensefalit, menenjit veya felç gibi ciddi nörolojik durumlar

Nedenleri Nelerdir?

Batı Nil Virüsü'nün ana kaynağı sivrisineklerdir. Enfekte sivrisinekler, virüsü kuşlardan alır ve insanlara bulaştırır. İnsanlar arasında doğrudan bulaşma söz konusu değildir; nadir durumlarda, kan transfüzyonu, organ nakli, doğum ve emzirme yoluyla bulaşma görülebilir.

Tanı Nasıl Koyulur?

Batı Nil Enfeksiyonu tanısı, hastanın öyküsünün alınması ve fizik muayenesinin ardından yapılacak laboratuvar testleriyle konur. Kan testi ve omurilik sıvısı analizi, vücudun virüse karşı ürettiği antikorları belirlemek için kullanılır.

Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Şu anda Batı Nil Virüsü için spesifik bir aşı veya tedavi bulunmamaktadır. Tedavi genellikle belirtileri hafifletmeye yönelik olup, hastanın yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Ağır vakalarda hastalar hastanede izlenebilir ve semptomatik tedavi uygulanabilir.

Korunma Yöntemleri Nelerdir?

  • Sivrisinek ısırıklarını önlemek için böcek kovucu ilaçlar kullanmak
  • Uzun kollu giysiler giymek
  • Kapı ve pencereleri kapalı tutmak, klima kullanmak
  • Sulak ve riskli bölgelerden kaçınmak
  • Seyahat sonrası sağlık kontrollerini aksatmamak
OROPOUCHE VİRÜSÜ 🦠 nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi! Tembel hayvan ateşi ölümcül mü?OROPOUCHE VİRÜSÜ 🦠 nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi! Tembel hayvan ateşi ölümcül mü?
OROPOUCHE VİRÜSÜ 🦠 nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi! Tembel hayvan ateşi ölümcül mü?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu: Başkan Erdoğan Külliye’de kabul edecek
İstanbul Boğazı’nda usulsüz işler! Vaniköy’ün sırtına saplanan villaya soruşturma başlatıldı | İBB ne karşılığında göz yumdu | Adnan Oktar ve Rus milyarder!
Türk Telekom
Petrol ve doğal gaz üretiminde yeni rekor! Tarihi keşfin üzerinden 4 yıl geçti
İstanbul Vaniköy’deki izinsiz villa inşaatı durduruldu! Fotoğrafları ortaya çıktı: Her açıdan kaçak
Galatasaray’da neşter! Tam 9 isim yolcu
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Fenerbahçe’den 2 süper transfer! Güney Amerika rüzgarı
Trump suikast girişiminden sonra ilk mitinginde: Bu kez kurşun geçirmez camın arkasından konuştu! Obama’nın cinsel şakasına cevap
İzmir’de kaos... Belediye çalışanları iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu | Denizde korkutan görüntü
Fenerbahçe’ye Fransa’dan çifte müjde! Yönetimin eli rahatlayacak
Ankara’da maymun çiçeği karantinası mı var? Sağlık Bakanlığı iddiayı yalanladı
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev çalım! Jose Mourinho bizzat istedi
Jeffrey Epstein ile Bill Gates’in karanlık iş birliği! Biyografisinde tüm detaylar ortaya çıktı: O teklife hayır diyemedi
Manisa’da sokak ortasında dakikalarca dövülen kadın dehşet anlarını anlattı: Yediğim dayaktan çok ona üzüldüm
SON DAKİKA