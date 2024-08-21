OROPOUCHE VİRÜSÜ 🦠 nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavisi! Tembel hayvan ateşi ölümcül mü?

Ormanlarda yaşayan tembel hayvanların yeni bir tehditle karşı karşıya olduğu bildirildi: Oropouche virüsü . "Tembel Hayvan Ateşi" olarak da bilinen bu hastalık, tembel hayvanlarda enfeksiyonun yol açtığı ciddi ateşli hastalıkları tanımlıyor.

Oropouche virüsü (OROV), bir arboviral hastalık olup, adını enfekte olan virüsten alır. Bu virüs, insanlara genellikle tatarcık (küçük sinekler) ve sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşır. Tropik bölgelerde yaygın olarak görülür ve özellikle Güney Amerika'nın bazı bölgelerinde büyük salgınlara yol açabilir. Virüs, Culicoides paraensis türü tatarcıklar ve bazı Culex quinquefasciatus türü sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Halk arasında bu virüs "tembel hayvan ateşi" olarak da bilinir.

Oropouche Virüsü Belirtileri

Hastalığın belirtileri genellikle, dang humması gibi diğer arbovirüs enfeksiyonlarına benzer ve enfekte bir böcek ısırığından yaklaşık 4 ila 8 gün sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler ani başlar ve tipik olarak ateş, baş ağrısı, eklem ağrıları, titreme, kas ağrıları ve bazen bulantı ile kusmayı içerir. Bazı durumlarda hastalık, baş dönmesi, ışığa duyarlılık, göz ağrısı ve vücutta döküntü gibi ek semptomlarla birlikte seyreder. Oropouche virüsü genellikle 7 gün içinde iyileşse de, bazı vakalarda iyileşme birkaç hafta sürebilir.

Şiddetli klinik vakalar nadiren görülür, ancak bu tür vakalar aseptik menenjit gibi nörolojik komplikasyonlara yol açabilir.