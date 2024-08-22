Antalya’dan Almanya’ya uzanan kan davası! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Saldırganın yakalandığını açıklayan Frankfurt polisi "Soruşturmanın mevcut durumuna göre, saldırgan saat 21:00 sularında Frankfurt Merkez İstasyonu'ndaki 9 numaralı peronda duran 27 yaşındaki gence arkadan yaklaştı ve tabancayla birkaç el ateş etti. 54 yaşındaki saldırgan daha sonra cinayet silahını atarak kaçtı. Kısa bir süre sonra federal polis memurları onu 7'nci peronda durdurdu ve gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç için yardım çok geç geldi. Her iki adam da Türk vatandaşıdır. Sabahın erken saatlerine kadar süren kapsamlı adli soruşturmanın bir parçası olarak müfettişler şüpheli cinayet silahını buldu ve emniyete aldı" ifadelerine yer verdi.