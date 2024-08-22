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Antalya'dan Almanya'ya uzanan kan davası! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Antalya’da geçtiğimiz mayıs ayında husumetlisini öldürüp Almanya’ya kaçan Hakim E., kan davasından kurtulamadı. Hakim E., Frankfurt’ta dün arkasından gelen bir kişi tarafından infaz edildi. Dehşet veren anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 17:37 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 17:44
Antalya’dan Almanya’ya uzanan kan davası! Dehşet anları saniye saniye kamerada

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Geçtiğimiz mayıs ayında Antalya Aksu'da çilek üreten 4 çocuk babası 46 yaşındaki Ahmet Ö. Kamyonetiyle müşterilerine çilek dağıttığı sırada yıllar öncesine dayanan husumetlisi Hakim E. İle karşılaştı.

ALMANYA'YA KAÇTI
Tartışmanın ardından 12 el kurşunla Ahmet Ö.'yü öldüren katil Hakim E.'nin Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

Hakim E. Yurt dışına kaçtı ama kan davası son bulmadı. Dün Hakim E., Frankfurt Merkez İstasyonu'nda arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısında başından vurularak hayatını kaybetti.

Saldırganın yakalandığını açıklayan Frankfurt polisi "Soruşturmanın mevcut durumuna göre, saldırgan saat 21:00 sularında Frankfurt Merkez İstasyonu'ndaki 9 numaralı peronda duran 27 yaşındaki gence arkadan yaklaştı ve tabancayla birkaç el ateş etti. 54 yaşındaki saldırgan daha sonra cinayet silahını atarak kaçtı. Kısa bir süre sonra federal polis memurları onu 7'nci peronda durdurdu ve gözaltına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden 27 yaşındaki genç için yardım çok geç geldi. Her iki adam da Türk vatandaşıdır. Sabahın erken saatlerine kadar süren kapsamlı adli soruşturmanın bir parçası olarak müfettişler şüpheli cinayet silahını buldu ve emniyete aldı" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Polis, işlenen cinayetin arka planına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "54 yaşındaki zanlı Frankfurt am Main Bölge Mahkemesi soruşturma hakiminin karşısına savcılık tarafından çıkarılacak ve savcılık zanlının tutuklanıp tutuklanmayacağına karar verecek. Özellikle suçun arka planına ilişkin soruşturmalar devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan Hakim E.'nin öldürüldüğü anlar, Frankfurt Merkez İstasyonu'nun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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