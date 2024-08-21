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Bolu'da yangın felaketini yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Her yerden yardıma geldiler! Devletimizin ayağına taş değmesin

Bolu Göynük'te meydana gelen ve 72 saat süren yangın, devletin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, yangından etkilenen vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye ederken, bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından gelen destek ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, "Allah onların ayaklarına taş değdirmesin," ifadelerini kullanarak duygularını ifade ettiler.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:31
Bolu’da yangın felaketini yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Her yerden yardıma geldiler! Devletimizin ayağına taş değmesin

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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı olan Bekirfakılar Köyü mevkiindeki 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının ardından hektarlarca alan küle döndü.Yangının ardından hektarlarca alan küle döndü.

Yangın nedeniyle Bekirfakılar Köyü Ayvatlar Mahallesi, Çaylak Köyü Seferler Mahallesi, Umurlar Köyü ve Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

72 saat süren yangın, devletin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alına alınırken, vatandaşlar, yangın dolayısıyla yaşadıkları kabusu anlattı.

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

"YANARDAĞ GİBİYDİ"
Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, "04.00'te uyandığımda yangının evimize yaklaştığı haberini aldık.
Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk. Alevler çok yakına kadar geldi. Köyü boşalttık, anayola çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi.Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas her yerden geldiler. Devletimiz imdadımıza yetişti. Allah devletimizi korusun." dedi.

Felaketi yaşayan vatandaşlarFelaketi yaşayan vatandaşlar

"KARINCALARA KADAR DUA ETTİM"
Dedeler Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Allah düşmanıma vermesin bu acıları. Yerdeki karıncalara kadar dua ettim. Kuşlar sürü halinde uçup yangından kaçıyordu, ağladık. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Felaketi yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.Felaketi yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı.

"ÇOK KORKTUK"
Ayvatlar Mahallesi'nden 80 yaşındaki Necati Fidan, "Yangının akşam üzeri dağdan aşağı doğru inmeye başlamasıyla köyümüz tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasıyla evimize döndük. Ayvatlar Mahallesi'nden 43 yaşındaki Binnur Altınok: Dudaklarımda korkudan ve stresten yara çıktı. Alevler evlere çok yakın bir noktaya kadar geldi. Kümesimizin üst tarafı yandı. Allah razı olsun ekipler çabuk müdahale ettiler. Can kaybı yok ama çok korktuk." şeklinde konuştu.

HER YERDEN YARDIMIMIZA KOŞTULAR
Çankırı Ilgaz yangını da kontrol altına alındı. 4 köydeki 125 vatandaş tedbir amaçlı otele yerleştirildi. O vatandaşlardan 64 yaşındaki Aynur Kurt "Dumanlar çoğalınca köye haber geldi, 'köy boşalsın' diye. Apar topar otele getirildik" derken 82 yaşındaki Emine Tunç ise "Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her yerden yardımımıza geldiler" dedi.

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