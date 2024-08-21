Bolu’da yangın felaketini yaşayan vatandaşlar korku dolu anları anlattı: Her yerden yardıma geldiler! Devletimizin ayağına taş değmesin

Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. "YANARDAĞ GİBİYDİ"

Ayvatlar Mahallesi sakinlerinden 48 yaşındaki Ayşe Kapanöz, "04.00'te uyandığımda yangının evimize yaklaştığı haberini aldık.

Çok korktuk, bağırdık, ağlaştık. Resmen cehennemi yaşadık, mucize eseri de kurtulduk. Alevler çok yakına kadar geldi. Köyü boşalttık, anayola çıktık. Oradan köye baktığımızda resmen cehennemdi, yanardağ gibiydi. Yakın köyde yaşayan bir akrabamızın evinde kaldık. Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna arazözler geldi.Antalya, Hatay, Rize, Kayseri, Sivas her yerden geldiler. Devletimiz imdadımıza yetişti. Allah devletimizi korusun." dedi.

Felaketi yaşayan vatandaşlar "KARINCALARA KADAR DUA ETTİM"

Dedeler Köyü'nde yaşayan 80 yaşındaki Emine Erseymen ise "Allah razı olsun, görevliler Türkiye'nin her yerindeki yangınlara müdahale etti. Evlerimizin pencerelerinden izledik sabaha kadar yangını ve çalışmaları. Allah düşmanıma vermesin bu acıları. Yerdeki karıncalara kadar dua ettim. Kuşlar sürü halinde uçup yangından kaçıyordu, ağladık. Rabb'im milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.