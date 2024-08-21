Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler

"Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli bir çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler."

Öldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı

YAZI 1 YIL ÖNCE YAZILMIŞ

Yazının bir yıl önce yazıldığını ve tartışmak için değil olaydan alakası bir şekilde Ayazağa'ya gidildiğini söyleyen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı, 15 kişilik grubun Emir ve arkadaşlarına saldırdığını iddia etti.

Fıçıcı "Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çekiniyor. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Onlara karşılık birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklarda olaydan bilinçsiz Ayazağa'ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklar da beş kişi, bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasbediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emin yeğenimiz de darbediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde. Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Darbettikten sonra ambulansın gelmemesi için kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Cumartesi günü oldu olay, dün de beyin ölümü gerçekleşti. Sabah da vefat etti. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çekiniyor ve sosyal medyaya atıyor. Karşı tarafta tehdit ediyor" dedi.