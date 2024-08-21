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Kağıthane'de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan'ı döve döve öldürdüler

İstanbul Kağıthane'de ahlaksızlık çukuru haline gelen TikTok’ta yaptığı bir paylaşım yüzünden 16 yaşındaki Emir Koçhan bir grup yüzünden öldüresiye dövüldü. Hastaneye kaldırılan Koçhan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Dehşet veren olayla ilgili 18 yaşından küçük 4 çocuk tutuklandı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 09:55 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 10:18
Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler

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Kan donduran olay Kağıthane'de yaşandı. İddialara göre 16 yaşındaki Emir Koçhani bir parkın duvarında yazan "Ayazağa kedileri geliyorum" yazısı önünde arkadaşlarıyla poz verip TikTok hesabında paylaştı.

En sağdaki öldürülen Emir KoçhanEn sağdaki öldürülen Emir Koçhan

Duvara yazıyı yazanların söz konusu paylaşımı görmesi üzerine iki grup arasında başlayan tartışma, sosyal medyadan tehditlere kadar vardı.

TikTok düellosu ölümle bitti!

16 yaşındaki Emir Koçhan16 yaşındaki Emir Koçhan

Son olarak 17 Ağustos'ta karşı karşıya gelen iki grup arasında çıkan kavgada Emir Koçhan ve arkadaşları darp edildi. Başına darbe alan Emir nefessiz kalıp bayıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Emir Koçhan, 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

4 ÇOCUK TUTUKLANDI
Cinayetle son bulan TikTok atışması hakkında soruşturma başlatan polis, olaya karışan 18 yaşından küçük 4 çocuğu gözaltına aldı.

Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat KoçhanÖldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan

KATLİAM YAPMIŞLAR
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken döve döve öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan şunları söyledi:

"Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli bir çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler."

Öldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre FıçıcıÖldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı

YAZI 1 YIL ÖNCE YAZILMIŞ
Yazının bir yıl önce yazıldığını ve tartışmak için değil olaydan alakası bir şekilde Ayazağa'ya gidildiğini söyleyen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı, 15 kişilik grubun Emir ve arkadaşlarına saldırdığını iddia etti.

Fıçıcı "Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çekiniyor. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Onlara karşılık birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklarda olaydan bilinçsiz Ayazağa'ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklar da beş kişi, bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasbediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emin yeğenimiz de darbediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde. Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Darbettikten sonra ambulansın gelmemesi için kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Cumartesi günü oldu olay, dün de beyin ölümü gerçekleşti. Sabah da vefat etti. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çekiniyor ve sosyal medyaya atıyor. Karşı tarafta tehdit ediyor" dedi.

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