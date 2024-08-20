ZİHİNSEL ENGELLİ ANNE VE BABASI HAYATTA DEĞİL Mezarlıkta taziyeleri kabul eden ağabey Burhan Özçelik , yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını belirtti.

"ÇÖPÇÜLER GELMESE BÜTÜN ETİNİ YİYECEKLERDİ"

Kardeşi Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Köpeklerin daha önce de akrabalarına saldırdığını vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye ilettiler, 'tamam, halledeceğiz' dediler. Taziyemiz kalksın, bundan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Biz köpeklere, hayvanlara karşı değiliz ama illa insanların ölmesi mi lazım? Bugün benim kardeşim yarın başkasının çocuğu, başkasının kardeşi de ölebilir. Bazı insanlar sosyal medyada 'Bilerek yapıyorlar, abartıyorlar.' diyorlar. Gelselerdi görselerdi cenazeyi, insanları görselerdi. Bu kadar olur mu ya? Hayvanlara karşı değiliz ki alsın devlet hayvanları, götürsünler barınak yapsınlar, orada ömür boyu beslesinler. Yani yazık günah, şimdi çoluk çocuğumuzu bırakamıyoruz dışarıya. Her sokakta, her mahallede on tane köpek var. Bununla ilgili yasal süreç başlatacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Başka canlar yanmasın. Yazık günah, kardeşimi parça parça yapmış köpekler, ne hakları var?"

"HAYVANSEVERLERİN GÖZÜNDE BİZİM ÇOCUKLARIMIZ MI DEĞERSİZ?"

Abla Aycan Özçelik de canının yandığını, yetkililerin gerekeni yapmasını beklediklerini belirterek, yaşadığı acının dindirilemeyeceğini söyledi.

Aycan Özçelik

Kardeşinin engelli olduğunu hatırlatan Özçelik, şunları söyledi:

"O çocuk özürlüydü, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesinler mi, gezmesinler mi? Bu hayvanlar bizim çocuklarımızdan daha mı değerliler? Bu hayvanseverlerin gözünde bizim çocuklarımız mı değersiz? O hayvanlar daha mı değerliler? Ne olursa olsun bir şeyler yapın, ne gerekiyorsa onu yapın. Bizim acımızı dindirin. Bir şeyler yapsınlar, artık bunu istiyoruz. Çocukları sokağa insinler, insanlar rahatlıkla gezsinler, dolaşsınlar. Kardeşimiz paramparça ettiler ya, insanın kanını emmişler artık. Kim oradan geçiyorsa kesiyor, parçalıyor, atıyorlar oraya. Müdahale etsinler, bir şeyler yapsınlar, canımızı yakmasınlar artık."