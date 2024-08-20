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Fatih'te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik'in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!

Başıboş köpek saldırılarının son kurbanı Ayhan Özçelik isimli bir vatandaş oldu. Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in cenazesi toprağa verilirken hayatının dram dolu olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik ile ablası Aycan Özçelik yaşadıkları acıyı anlatarak suç duyurusunda bulunacaklarını anlattı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 14:41 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:18
Fatih’te başıboş köpek saldırısının altından dram çıktı! Ayhan Özçelik’in yakınları anlattı: Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki!

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Başıboş sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor.

FATİH'TE AYHAN ÖZÇELİK'İ PARÇALADILAR
Son olarak dün (19 Ağustos) Ayhan Özçelik'in isimli vatandaş İstanbul Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Başıboş köpekler Ayhan Özçelik'i parçaladıBaşıboş köpekler Ayhan Özçelik'i parçaladı

Esenler'de ikamet eden ve Silivrikapı Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyaretten dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu vefat eden Özçelik'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Ayhan ÖzçelikAyhan Özçelik

Özçelik'in cenazesi Habipler Yayla Mezarlığı'na defnedildi.

HAYATINDAN DRAM ÇIKTI
Hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in cenazesi toprağa verilirken hayatının dram dolu olduğu ortaya çıktı.

ZİHİNSEL ENGELLİ ANNE VE BABASI HAYATTA DEĞİL
Mezarlıkta taziyeleri kabul eden ağabey Burhan Özçelik, yaptığı açıklamada, iki anneden 14 kardeş olduklarını, anne ve babasının hayatta olmadığını, saldırıda hayatını kaybeden zihinsel engelli kardeşi Ayhan Özçelik'e kendilerinin baktığını belirtti.

Ayhan Özçelik toprağa verildiAyhan Özçelik toprağa verildi

"ÇÖPÇÜLER GELMESE BÜTÜN ETİNİ YİYECEKLERDİ"
Kardeşi Ayhan Özçelik'in, olayın yaşandığı gün kız kardeşini ziyarete gittiğini anlatan Özçelik, "Gece 03.00-04.00 civarında oradan geçiyormuş. 5-6 köpeğin saldırısına uğramış. 05.30 civarında oradan bir motorlu geçerken görmüş. Köpekler buna saldırdığı için o da kaçmış. İleride çöp arabası varmış, çöpçüler gelince bakmışlar ki 5-6 köpek üstündeler. Köpekler çöpçülere de saldırıyor. Saldırınca bunlar da sopaları alıp üstlerine yürüyorlar. Çöpçüler geldiğinde köpeklerin patileri rahmetlinin üzerindeymiş. Çöpçüler o dakika oraya gelmese demek sabaha kadar bütün etini yiyeceklermiş." dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Köpeklerin daha önce de akrabalarına saldırdığını vurgulayan Özçelik, şöyle konuştu:

"Aynı köpekler aynı yerde saldırdı. Belediyeye ilettiler, 'tamam, halledeceğiz' dediler. Taziyemiz kalksın, bundan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. Biz köpeklere, hayvanlara karşı değiliz ama illa insanların ölmesi mi lazım? Bugün benim kardeşim yarın başkasının çocuğu, başkasının kardeşi de ölebilir. Bazı insanlar sosyal medyada 'Bilerek yapıyorlar, abartıyorlar.' diyorlar. Gelselerdi görselerdi cenazeyi, insanları görselerdi. Bu kadar olur mu ya? Hayvanlara karşı değiliz ki alsın devlet hayvanları, götürsünler barınak yapsınlar, orada ömür boyu beslesinler. Yani yazık günah, şimdi çoluk çocuğumuzu bırakamıyoruz dışarıya. Her sokakta, her mahallede on tane köpek var. Bununla ilgili yasal süreç başlatacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Başka canlar yanmasın. Yazık günah, kardeşimi parça parça yapmış köpekler, ne hakları var?"

"HAYVANSEVERLERİN GÖZÜNDE BİZİM ÇOCUKLARIMIZ MI DEĞERSİZ?"
Abla Aycan Özçelik de canının yandığını, yetkililerin gerekeni yapmasını beklediklerini belirterek, yaşadığı acının dindirilemeyeceğini söyledi.

Aycan ÖzçelikAycan Özçelik

Kardeşinin engelli olduğunu hatırlatan Özçelik, şunları söyledi:

"O çocuk özürlüydü, engelli bir çocuktu. Bizim çocuklarımız sokağa gitmesinler mi, gezmesinler mi? Bu hayvanlar bizim çocuklarımızdan daha mı değerliler? Bu hayvanseverlerin gözünde bizim çocuklarımız mı değersiz? O hayvanlar daha mı değerliler? Ne olursa olsun bir şeyler yapın, ne gerekiyorsa onu yapın. Bizim acımızı dindirin. Bir şeyler yapsınlar, artık bunu istiyoruz. Çocukları sokağa insinler, insanlar rahatlıkla gezsinler, dolaşsınlar. Kardeşimiz paramparça ettiler ya, insanın kanını emmişler artık. Kim oradan geçiyorsa kesiyor, parçalıyor, atıyorlar oraya. Müdahale etsinler, bir şeyler yapsınlar, canımızı yakmasınlar artık."

"BU ÇOCUK BUGÜN İKİ KÖPEK ÖLDÜRSEYDİ, DÜNYAYI BAŞLARINA YIKARLARDI"
Ayhan Özçelik'in amcasının oğlu Yusuf Özçelik ise haberi alıp hastaneye koştuğunu söyledi.

Yusuf ÖzçelikYusuf Özçelik

Ayhan Özçelik'in boğazının parçalandığını, vücudunun çeşitli yerlerinde yara bulunduğunu vurgulayan ve başıboş köpeklerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özçelik, "Sadece bizim şikayetimiz değil, orada yaşayan insanların da şikayeti var. Bu bizim başımıza gelen bir olay, tabii ki başkasının başına da gelmesin, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bugün yarın okullar açılacak, çocuklar okula gidecek. Servis kullanmayan insanlar var. Bunun çözülmesi lazım, devletimizden beklediğimiz bu. Kimsenin de bunun önüne çıkmaması lazım." diye konuştu.

Başıboş köpek yasasına karşı çıkanlara tepki gösteren Yusuf Özçelik, "Bugün cenazemiz oldu, burada bir tanesi gelmedi buraya. Kimse bize bir şey sormadı, nasıl oldu diye. Tepkimiz hayvanseverlere. Bu çocuk bugün iki köpek öldürseydi, dünyayı başlarına yıkarlardı, ülkenin altını üstüne getireceklerdi. Gerçek bu. Bu çocuk bugün öldürüldü, bir tanesi 'Başınız sağ olsun, keşke öyle olmasaydı.' demedi. Bize baş sağlığı dileyebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

SOKAK KÖPEKLERİ TOPLANDI
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırması sonucunda Ayhan Özçelik'in hayatını kaybettiği alanda, Fatih Belediyesi ekipleri çalışma başlattı.

Sahipsiz köpekleri yakalama çalışması gerçekleştiren ekipler, 3 sokak köpeğini Yedikule Hayvan Barınağı'na götürdü.

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