Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız"

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

"Sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Başımızdan geçen bu malum kaza sebebiyle de özellikle evleri yanan tüm kardeşlerime Allah'tan sabırlar diliyorum. Kısa zamanda inşallah onlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine yeni konutlarını tüm kardeşlerimiz kavuşturacağız. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz. Sonunda bölgede tüm hasar tespit çalışmalarını yapıp inşallah bu sıkıntıları da gidermiş olacağız. Sevincimiz ölüm yok ondan dolayı huzurluyuz."

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