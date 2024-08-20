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Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: "Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki yangında evleri hasar gören vatandaşlara seslendi. Erdoğan, evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacaklarını ifade etti.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 15:20 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 15:38
Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü: Evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesindeki orman yangınında evleri hasar gören vatandaşlara seslendi. Erdoğan, evleri hasar görenleri yeni evlerine kavuşturacaklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan yangında evini kaybeden vatandaşlarla telefonda görüştü

Erdoğan, "Yangının yaralarını kısa zamanda saracağız." dedi.

Yangın sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ
"Sizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Başımızdan geçen bu malum kaza sebebiyle de özellikle evleri yanan tüm kardeşlerime Allah'tan sabırlar diliyorum. Kısa zamanda inşallah onlarla ilgili gerekli adımları atacak ve bir an önce yeni evlerine yeni konutlarını tüm kardeşlerimiz kavuşturacağız. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz. Sonunda bölgede tüm hasar tespit çalışmalarını yapıp inşallah bu sıkıntıları da gidermiş olacağız. Sevincimiz ölüm yok ondan dolayı huzurluyuz."

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