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20 yıldır salça yapan bile bilmiyor! Kışlık hazırlığındakiler bu hataya dikkat

Kışlık hazırlık dönemiyle birlikte birçok evde salça yapımı hız kazandı. Ancak 20 yıldır bu işin içinde olanlar bile bazı temel hataları fark etmeyebiliyor. Uzmanlar, ev yapımı salçaların bozulmasını önlemek için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte salça yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:21 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:30
20 yıldır salça yapan bile bilmiyor! Kışlık hazırlığındakiler bu hataya dikkat

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Kışlık salça hazırlığı, Türk mutfağının vazgeçilmez geleneklerinden biri. Ancak, bu süreçte yapılan bir hata, yıllardır salça yapan deneyimli kişilerin bile gözünden kaçabiliyor. Uzmanlar, salçanın doğru saklanması ve bozulmaması için dikkat edilmesi gereken bu önemli noktaya dikkat çekiyor.

"The Complete Book of Home Preserving" (2006) ev yapımı konservelik ve muhafaza teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan bu kaynak, salça yapımında dikkat edilmesi gereken genel prensipler hakkında bilgi sağlıyor. İşte salça yaparken dikkat etmeniz gerekenler...

🌞 Salçayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak: Domatesin en önemli bileşenlerinden likopen, doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında zarar görebilir. Salçanızı daha sağlıklı bir şekilde kurutmak için, özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışığına çıkarmalısınız.

🌶️ Tohum, sap ve çekirdekleri tam olarak ayıklamamak: Biber salçası yaparken biberlerin tohumlarını ve saplarını, domates salçası yaparken domateslerin çekirdeklerini iyice temizleyin. Bu, salçanızın daha pürüzsüz ve lezzetli olmasını sağlar.

🥄 Salçayı karıştırırken metal kaşık kullanmak: Salçayı pişirirken mutlaka tahta kaşık tercih edin. Metal kaşıklar, salçanın bozulmasına neden olabilecek kimyasal reaksiyonlara yol açabilir.

🧂 İyotlu sofra tuzu kullanmak: Salçanızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız kaya tuzu kullanın. Sofra tuzu salçayı sulandırabilir ve dayanıklılığını azaltabilir.

🍅 Sulu domatesler tercih etmek: Salça yapımı için su oranı düşük, etli domatesler seçin. Sulu domatesler, salçanızın fazla sıvı olmasına neden olabilir.

🍶 Salçaları plastik veya teneke kaplarda saklamak: Salçanızı sterilize edilmiş cam kavanozlarda saklayın. Bu, salçanın küflenmesini ve bozulmasını önler.

🫒 Salçanın üzerine zeytinyağı eklememek: Cam kavanozlara doldurduğunuz salçanın üzerine iki parmak kadar zeytinyağı ekleyin. Bu, salçanın hava ile temasını keserek küflenmesini önler.

🔄 Salça kavanozlarını ters çevirmemek: Kapakları sıkıca kapattığınız salça kavanozlarını ters çevirin ve böyle bekletin. Bu yöntem, kavanozların hava almasını önleyerek salçanızın bozulma riskini azaltır.

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