20 yıldır salça yapan bile bilmiyor! Kışlık hazırlığındakiler bu hataya dikkat

Kışlık salça hazırlığı, Türk mutfağının vazgeçilmez geleneklerinden biri. Ancak, bu süreçte yapılan bir hata, yıllardır salça yapan deneyimli kişilerin bile gözünden kaçabiliyor. Uzmanlar, salçanın doğru saklanması ve bozulmaması için dikkat edilmesi gereken bu önemli noktaya dikkat çekiyor.
"The Complete Book of Home Preserving" (2006) ev yapımı konservelik ve muhafaza teknikleri hakkında kapsamlı bilgiler sunan bu kaynak, salça yapımında dikkat edilmesi gereken genel prensipler hakkında bilgi sağlıyor. İşte salça yaparken dikkat etmeniz gerekenler...
🌞 Salçayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak: Domatesin en önemli bileşenlerinden likopen, doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında zarar görebilir. Salçanızı daha sağlıklı bir şekilde kurutmak için, özellikle sabah ve öğleden sonra saatlerinde güneş ışığına çıkarmalısınız.
🌶️ Tohum, sap ve çekirdekleri tam olarak ayıklamamak: Biber salçası yaparken biberlerin tohumlarını ve saplarını, domates salçası yaparken domateslerin çekirdeklerini iyice temizleyin. Bu, salçanızın daha pürüzsüz ve lezzetli olmasını sağlar.
🥄 Salçayı karıştırırken metal kaşık kullanmak: Salçayı pişirirken mutlaka tahta kaşık tercih edin. Metal kaşıklar, salçanın bozulmasına neden olabilecek kimyasal reaksiyonlara yol açabilir.