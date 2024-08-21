İstanbul Boğazı’nda tekne battı! Derinden gelen çığlıklar! Korku dolu dakikalar...

40 DAKİKADIR SUDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Denize düşenleri kurtararak kıyıya çıkaran tekne kaptanı Akın Bektaş, "Biz Kireçburnu'na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Tekneyi kullanıyordum, kaptanıyım. Orada arkadaşlar, sahilden bağırdılar. Ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık on dakika. Arkadaşları bulduk tekneye aldık, marinaya getirdik. Polisi aradık. 3 kişi bulduk 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten öyle söylediler. Biz 40 dakika sonra orada olmuşum tesadüfen. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. Bir tanesi yorulmuştu. 2 tanesi de pek iyi durumda değildi, yaklaşık 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. 3'ü de erkekti yanlarında bir de köpek vardı" dedi.

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