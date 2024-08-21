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İstanbul Boğazı'nda tekne battı! Derinden gelen çığlıklar! Korku dolu dakikalar...

SON DAKİKA HABERLERİ... İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne battı. Denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 01:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 09:05
İstanbul Boğazı’nda tekne battı! Derinden gelen çığlıklar! Korku dolu dakikalar...

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SON DAKİKA HABERLERİ... Olay, saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

3 KİŞİ VE KÖPEK KURTARILDI
Teknenin batmasıyla 1 kişi gözden kaybolurken, 3 kişi ve köpek yüzmeye başladı. O sırada teknesiyle oradan geçen tekne kaptanı Akın Bektaş sesleri duyarak denizde yaşam mücadelesi veren 3 kişiyi ve köpeği kurtararak tekneye aldı.

Sarıyer'de 4 kişinin içinde olduğu tekne battı



Kurtarılan vatandaşlar ve köpek kıyıya çıkarılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kıyıya çıkarılan 3 kişinin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, denizde kaybolan kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisinin katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

40 DAKİKADIR SUDA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Denize düşenleri kurtararak kıyıya çıkaran tekne kaptanı Akın Bektaş, "Biz Kireçburnu'na gidip gelecektik. Tarabya marinadan çıktık. Tekneyi kullanıyordum, kaptanıyım. Orada arkadaşlar, sahilden bağırdılar. Ne olduğunu anlayamadık ilk başta, motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Arkadaşları gördük, aradık on dakika. Arkadaşları bulduk tekneye aldık, marinaya getirdik. Polisi aradık. 3 kişi bulduk 4 kişilermiş. Biri tekne battığında kaybolmuş zaten öyle söylediler. Biz 40 dakika sonra orada olmuşum tesadüfen. Tekne vilayet evinin oralarda batmış. Bir tanesi yorulmuştu. 2 tanesi de pek iyi durumda değildi, yaklaşık 40 dakikadır suda olduklarını söylediler. 3'ü de erkekti yanlarında bir de köpek vardı" dedi.

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