Güvelerden Eser Kalmayacak! Dolaplara Bir Tane Koymak Kesin Çözüm

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Yaz mevsimi, sıcak hava ve nemin birleşimiyle ev içerisinde böcek aktivitesinin artmasına zemin hazırlar. Mutfak dolaplarına yerleşen güveler, burada buldukları tahıl, un ve kırıntı gibi besinlerle çoğalarak, hızla yayılırlar. Ayrıca, doğal lif içeren kumaşlar da bu canlılar için uygun bir yaşam alanı sağlar.

Güve Problemi Nasıl Çözülür? Güve sorununa karşı etkili yöntemlerden biri olan karanfil, doğal bir böcek kovucu olarak kullanılır. Güveler, karanfilin yaydığı koku karşısında kaçınma eğilimi gösterirler.