Denizli’de omuz atma cinayeti! 3 kişinin uzman çavuşu öldürdüğü anlar kamerada





TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yazır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.