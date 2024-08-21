Denizli’de omuz atma cinayeti! 3 kişinin uzman çavuşu öldürdüğü anlar kamerada

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yazır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olay ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bıçaklanan Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı. Arbede sırasında ise 2 kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.