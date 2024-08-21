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Denizli'de omuz atma cinayeti! 3 kişinin uzman çavuşu öldürdüğü anlar kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın öldürüldüğü olayın cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 17:02
Denizli’de omuz atma cinayeti! 3 kişinin uzman çavuşu öldürdüğü anlar kamerada

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Kan donduran olay, 17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi.

Uzman çavuşun eğlence mekanı çıkışı öldürüldüğü kavga kamerada

Eğlence mekanı çıkışında Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı.

Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet YazırSözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır

KALÇASINDAN BIÇAKLADILAR
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır'ı kalçasından bıçaklayıp, darbetti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yazır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Olay ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bıçaklanan Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı. Arbede sırasında ise 2 kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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