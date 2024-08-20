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Fatih'teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik'in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu

Fatih'te başıboş sokak köpekleri tarafından paramparça edilen Ayhan Özçelik'in adli raporu ortaya çıktı. Raporada vücudunun çeşitli yerlerinde saldırıya bağlı 4 ve 10 santimetrelik kesikler detayı dikkat çekerken, diğer detaylar kan dondurdu.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 23:02 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 23:15
Fatih’teki başıboş sokak köpeği vahşetinin adli raporu ortaya çıktı! Ayhan Özçelik’in saldırıya bağlı bulguları kan dondurdu

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Türkiye'de güvenlik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri Fatih'te dehşet saçtı.



Yüzde 94 zihinsel engelli Ayhan Özçelik yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

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PARAMPARÇA ETTİLER

Kan donduran olayı anlatan yakınları, "Belediye çalışanları bizi aradı. Bir yakınınızı burada köpekler parçaladı dediler. Hastaneye kaldırmış sağlık görevlileri yakınımızı. 15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. 15 tane sokak köpeği iş arayan adamı parçaladılar. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.



KÖPEKLER BELEDİYE TARAFINDAN TOPLANDI

Yaşanan acı olayın ardından sokak köpekleri Fatih Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.



ADLİ RAPOR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in adli raporu oraya çıktı. Raporada yer alan bilgilere göre, Özçelik'in vücudunun çeşitli yerlerinde saldırıya bağlı en küçüğü 4, en büyüğü 10 santimetrelik kesikler tespit edildi.

Yaralarının tamamı temizlenirken sürüklendiğine dair bulgulara rastlandı.

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Raporun tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Köpek ısırması sonrası 112 tarafından getirilen hasta. 6-7 adet sokak köpeği saldırmış. 112 den alınan anamneze göre hasta gelişinde nonoryante nonkoopere desature taşikardik olması üzerine crush entübe edildi. Hastanın vücudunda scalpte paryetal ve occipitalde en küçüğü 4 cm; en büyüğü 10 cm civarı derin scalp kesileri; mevcut boyun kısmında sağ ve solda 6cm civarı fasyayı içine alan 3 adet derin kesisi mevcut, solda postauriküler kısımda ense çizgisini içine alan 8 cm'lik derin kesisi mevcut sol kulak üstünde 1cm kesisi mevcut.

Ense Kısmında 5cm uzunluğunda düzenli kesisi mevcut. Sol meme altında 3-4 adet 4cm uzunluğunda multipl kesileri mevcut sol aksillada 5 cm kesisi mevcut sol omuz üzerinde multıpl 1x1 cm büyüklüğünde kesileri mevcut.

Sol Humerus orta hatta kas dokuyu içine alan 6-7 cm büyüklüğünde derin kesisi mevcut.

Sağ Aksilla alt kısımda 5cmlik kesisi mevcut. Sağ clavicula distal kısım üzerinde multipl 1-2 cm uzunluğunda kesileri mevcut.

Toraks ön duvar üzerinde multipl dermabrazyonları mevcut. Sol Femur dıstal kesimde 3x3 cm büyüklüğünde kesisi mevcut. Sol paatella proxımalinde yaklaşık 8cmlik derin kesisi mevcut.

Sağ Femur medial kesimde yaklaşık 4 cmlik kesisi mevcut.

Hastanın bütün vücut genelinde yaygın dermabrzyonları mevcut. Hastaya 3'lü antibiyotik yapıldı. Tetanoz aşısı ve immunglobulin yapıldı. Bütün yaralar bol su ile irrige edildi.

Dokulardan bol miktarda toprak olduğu düşünülen yabancı cisim çıkarıldı.

Tüm yaralara pansuman yapıldı. 4000 cc SF verildi. Mesane sondası takıldı. Santral venöz kateter takıldı.

Boyun medialine ve humerus medialine 2,0 prolen ile yakınlaştırma süturu atıldı.

16 F NG TA 13.43'te kardiyak arrest kabul edilen hastaya CPR başlandı.

7 adrenalin uygulandı. 14.05'te exitus olarak kabul edildi."

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