Fatih'te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar
Başıboş sokak köpeği sorunu yine can aldı. Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik hayatını kaybetti. Olayı anlatan Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum" dedi.