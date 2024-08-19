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Fatih'te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar

Başıboş sokak köpeği sorunu yine can aldı. Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ayhan Özçelik hayatını kaybetti. Olayı anlatan Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Kendisi yoğun bakımdaydı ama vefat etti. Boynunu paramparça etmiş köpekler, sol tarafında yara vardı. Boğazını ısırıp kopartmış köpekler. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum" dedi.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 22:08 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 22:28
Fatih’te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar 1

Fatih'te boş arazide sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih’te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar 2

Olay, saat 06.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide meydana geldi.


Fatih'te başıboş köpek dehşeti: Ayhan Özçelik parçalanarak öldürüldü!

Fatih’te başıboş sokak köpeği vahşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Dehşeti anlattılar: Boğazını ısırıp kopartmışlar 3

İddiaya göre, Ayhan Özçelik (40) boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

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