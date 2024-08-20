Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 1 kişi hayatını kaybetti

Korkunç olay, dün sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul Fatih'teki Sümbül Efendi Mahallesi, Hisar Altı 1. Caddede bulunan boş arazide yaşandı. 40 yaşındaki Ayhan Özçelik, arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ve boynundan yaralanan Özçelik'in bağırması üzerine Fatih Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri yardımına yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özçelik, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özçelik'in yakını Erhan Sürgit, "15 tane köpek paramparça etmiş çocuğu. Sokak hayvanlarını destekleyenleri ben buradan alkışlıyorum. Biz bile işe giderken bize saldırıyor sokak köpekleri. Aynı yerde benim 8 yaşındaki kızıma da köpekler saldırmaya çalıştı" dedi.