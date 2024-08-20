Ayhan Özçelik’in ölümünden sonra Fatih Belediyesi başıboş köpekleri toplamaya başladı

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları ile hayatını kaybedenlere bir yenisi daha İstanbul Fatih'ten eklendi.
Ayhan Özçelik isimli vatandaş başıboş köpeklerin saldırısıyla boynundan yaralanarak hayatını kaybetti.
Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları ile hayatını kaybedenlere bir yenisi daha İstanbul Fatih'ten eklendi.
Ayhan Özçelik isimli vatandaş başıboş köpeklerin saldırısıyla boynundan yaralanarak hayatını kaybetti.
Fatih Belediyesi, acı olayın ardından başıboş köpekleri toplatmak için çalışma başlattı. Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler ile zabıtalar, söz konusu alanın özel mülk olması nedeniyle savcılıktan izin alarak çalışma yaptı.
Bölgede bulunan 6 köpeğin 3'ünü sakinleştirici iğne ile uyuşturarak yakalayan ekipler, köpekleri Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.
Diğer 3 köpeğin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.
"KORKUMUZDAN GEÇEMEZ OLDUK İNSANLARI TELEF ETTİLER"
Ayhan Özçelik'in yaşamını yitirdiği otluk alana gelen akrabası Burhan Deli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün önce de aynı bölgede bir kadının köpek saldırısına uğradığını söyledi.
Köpeklerin bir akrabalarının çocuğuna da saldırdığını kaydeden Deli, "Şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almış. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvanseverler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler." diye konuştu.