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Ayhan Özçelik'in ölümünden sonra Fatih Belediyesi başıboş köpekleri toplamaya başladı

İstanbul Fatih'te Ayhan Özçelik'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesinin ardından belediye harekete geçti. Fatih Belediyesi, ilçedeki başıboş köpekleri toplamaya başladı. Öte yandan Ayhan Özçelik'in öldüğü yerde başıboş köpeklerin daha önce de bir kadın ve bir çocuğa saldırdığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 16:28 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:28
Ayhan Özçelik’in ölümünden sonra Fatih Belediyesi başıboş köpekleri toplamaya başladı

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Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları ile hayatını kaybedenlere bir yenisi daha İstanbul Fatih'ten eklendi.

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Ayhan Özçelik isimli vatandaş başıboş köpeklerin saldırısıyla boynundan yaralanarak hayatını kaybetti.

Fatih Belediyesi, acı olayın ardından başıboş köpekleri toplatmak için çalışma başlattı. Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetlerine bağlı ekipler ile zabıtalar, söz konusu alanın özel mülk olması nedeniyle savcılıktan izin alarak çalışma yaptı.

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Bölgede bulunan 6 köpeğin 3'ünü sakinleştirici iğne ile uyuşturarak yakalayan ekipler, köpekleri Fatih Belediyesi Yedikule Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Diğer 3 köpeğin yakalanma çalışmaları ise devam ediyor.

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Ayhan Özçelik'in yaşamını yitirdiği otluk alana gelen akrabası Burhan Deli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 gün önce de aynı bölgede bir kadının köpek saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeklerin bir akrabalarının çocuğuna da saldırdığını kaydeden Deli, "Şu anda yatıyor, her tarafını parçalamışlar. Bu çocuğa da saldırmışlar, belediyenin temizlik işçileri sabah bulmuş. Köpekler başında bekliyormuş. Temizlik işçileri çocuğu köpeklerin elinden almış. Biz buralarda oturuyoruz, korkumuzdan geçemez olduk. Hayvanseverler gelsin o zaman bu hayvanlara sahip çıksınlar. İnsanları telef ettiler." diye konuştu.

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