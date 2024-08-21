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TRT Tabii ücretli mi, ne kadar olacak? Tabii uygulamasında maçlar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? 2024 üyelik fiyatları kaç TL?

TRT'nin dijital platformu Tabii, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını izleyicilere sunmaya başladı. Tabii, bu önemli gelişmenin ardından Premium özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, Tabii'nin yeni özellikleri neler? Ücretli mi oldu?

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 14:00 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 14:00
TRT Tabii ücretli mi, ne kadar olacak? Tabii uygulamasında maçlar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? 2024 üyelik fiyatları kaç TL?

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TRT'nin dijital platformu Tabii, UEFA maçlarının yayın hakkını alarak izleyicilere yeni bir deneyim sunuyor. 30'dan fazla orijinal yapımla dikkat çeken Tabii, Premium özellikleriyle gündeme oturdu. Peki, Tabii Premium neler sunuyor ve bu hizmetin bedeli ne kadar? Platformun ücretli olup olmadığı ve Premium üyelik fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

TRT Tabii Ücretli mi Oldu? Nasıl Üye Olunur?

7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT'nin dijital platformu Tabii, şu an için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024 yılının ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. Tabii'ye üye olmak oldukça basit; platformun internet sitesine tıklayarak mail adresinizle kolayca kayıt olabilirsiniz. Peki, bu platforma üye olmak için ne gibi adımlar izlenmeli ve ücretli mi olacak?

Tabii Premium ile Hangi Avantajlar Sunuluyor?

Tabii, yeni dönemde oldukça iddialı bir giriş yaptı. Platform, orijinal yapımlar, klasikleşen TRT dizileri, tüm TRT kanallarının canlı yayınları ve ses getiren film, dizi, belgesellerden oluşan geniş bir içerik yelpazesi sunuyor. Tabii Premium paketi, kullanıcılarına reklamsız izleme keyfi, TV kanallarını 24 saat geri alma ve çevrimdışı izleme gibi özelliklerle geliyor. Ayrıca, yüksek kaliteli görüntü seçeneği de bu paketin bir parçası.

Aylık 99 TL karşılığında bu Premium içeriğe sahip olabilirsiniz.

UEFA Maçları Tabii Üzerinde Şifreli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları, önümüzdeki 3 yıl boyunca TRT'nin bünyesinde olacak.

Bu kapsamda, Türk takımlarının Avrupa Kupası maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii platformunda şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Ancak, yabancı takımların maçlarına erişim sağlamak için Tabii Premium paketine abone olmanız gerekecek.

Ücretsiz Versiyon Ne Sunuyor?

Tabii, ayrıca ücretsiz bir versiyon da sunuyor. Bu abonelikle, kullanıcılar TRT kanallarının canlı yayınlarına, TRT'nin güncel ve arşiv içeriklerine reklamlı olarak erişim sağlayabilecek. Ücret ödemeden platformun sunduğu içeriklerden yararlanmak isteyenler için ideal bir seçenek.

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