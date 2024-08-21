TRT Tabii ücretli mi, ne kadar olacak? Tabii uygulamasında maçlar ücretli mi, ücretsiz mi olacak? 2024 üyelik fiyatları kaç TL?

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TRT'nin dijital platformu Tabii, UEFA maçlarının yayın hakkını alarak izleyicilere yeni bir deneyim sunuyor. 30'dan fazla orijinal yapımla dikkat çeken Tabii, Premium özellikleriyle gündeme oturdu. Peki, Tabii Premium neler sunuyor ve bu hizmetin bedeli ne kadar? Platformun ücretli olup olmadığı ve Premium üyelik fiyatlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde.

TRT Tabii Ücretli mi Oldu? Nasıl Üye Olunur? 7 Mayıs'ta Türkiye'de kullanıma sunulan TRT'nin dijital platformu Tabii, şu an için ücretsiz olarak kullanılabiliyor. 2024 yılının ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması hedefleniyor. Tabii'ye üye olmak oldukça basit; platformun internet sitesine tıklayarak mail adresinizle kolayca kayıt olabilirsiniz. Peki, bu platforma üye olmak için ne gibi adımlar izlenmeli ve ücretli mi olacak?