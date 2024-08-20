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Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5'in "yürüyen adamı" Selami Salman'dan acı haber

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürümesiyle gündeme gelen Selami Salman'dan acı haber geldi. Selami Salman evinde ölü bulundu.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:04 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 09:42
Aşkından kendini yollara vurmuştu! E-5’in yürüyen adamı Selami Salman’dan acı haber

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E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürümesiyle gündeme gelen Selami Salman evinde ölü bulundu.

SELAMİ SALMAN 2 GÜNDÜR KAYIPTI
Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman 2 gündür kayıptı.

Selami Salman ölü olarak bulunduSelami Salman ölü olarak bulundu

ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Yapılan arama çalışmaları sonucunda Salman, Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi Terzi Sokakta yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

Selami Salman ölü bulunduSelami Salman ölü bulundu

Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

SELAMİ SALMAN'IN HİKAYESİ HÜZNE BOĞMUŞTU
Selami Salman'ın annesi Medine Salman 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada Salman'ın hikayesini anlatmıştı.

Medine Salman şunları söylemişti:

"Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. 'Daha evlenmem' dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor.

Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için 'gelmesinler' diyor. Ama her zaman değil. Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. Kötü evde oturuyor diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. 'Yolda yürüyor' diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum"

"SELAMİ'Yİ ARIYOR MİLLET, O BENİM"
Yine Temmuz ayında E-5 karayolunda yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman da, "İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami'yi arıyor millet, o benim" ifadelerini kullanmıştı.

Neden yürüyorsun sorusu üzerine Selami Salman, "Bekle gör" şeklinde cevap verdi.

Salman konuşmasının devamında, "Burası bana iyi geliyor. Bir istediğim yok. Su veriyorlar, arabadan veriyorlar. Söylüyorum; 'Selami ben." demişti.

Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salmanın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurduYıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salmanın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu

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