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Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman'ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürüyen ve yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, yıllardır merak konusu olan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu ortaya çıktı. Selami Salman'ın hikayesi yürek burktu.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 13:25 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 13:56
Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman’ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu 1

E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen ve yıllardır merak konusu olan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu ortaya çıktı.

Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman’ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu 2

İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş merak uyandırdı.

E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen adam merak uyandırdı

Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman’ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu 3

Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra daha da merak uyandırdı.

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