Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman'ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu

1 E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen ve yıllardır merak konusu olan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu ortaya çıktı.

2 İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş merak uyandırdı. E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen adam merak uyandırdı