Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman'ın hikayesi ortaya çıktı... Aşkından kendini yollara vurdu

E-5 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürüyen ve yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı, yıllardır merak konusu olan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu ortaya çıktı. Selami Salman'ın hikayesi yürek burktu.
E-5 karayolunda her gün kilometrelerce yürüyen ve yıllardır merak konusu olan kişinin Pendik'te yaşayan Selami Salman olduğu ortaya çıktı.
İstanbul'da, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe mevkilerinde E-5 karayolunu sürekli kullanan sürücülerin yol kenarında ya da orta refüjde yürürken gördüğü vatandaş merak uyandırdı.
Yolda yürürken çekilen videoları sosyal medyada 'Pendikli Forrest Gump' başlığıyla yayılan ve kimilerinin hakkında çeşitli rivayetlerde bulunduğu vatandaş, sosyal medyada ve basında yer aldıktan sonra daha da merak uyandırdı.