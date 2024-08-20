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İZSU daire başkanından skandal PKK paylaşımları! Sosyal medyada gündem oldu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU'da daire başkanı olan Adem Kurtar'ın, terör örgütü PKK/YPG'yi desteklediği paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 09:22 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 10:06
İZSU daire başkanından skandal PKK paylaşımları! Sosyal medyada gündem oldu

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İzmir'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" üstlendi. Bu durum, İzmir'de, CHP ve PKK uzantısı HDP'nin "kent uzlaşısı" adı altında yaptığı iş birliğini de tekrar gündeme getirdi.

Adem Kurtar Adem Kurtar



TERÖR ÖRGÜTÜNE VERDİĞİ DESTEK İFŞA OLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı da yeniden ortaya çıktı.

Kurtar'ın terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa olmuştu.Kurtar'ın terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa olmuştu.


Kurtar'ın, "Lice'de katliam var" diyerek, terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa oldu. Kurtar'ın paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil yakıştırması yaptığı da görüldü.

Söz konusu paylaşımlar.Söz konusu paylaşımlar.

ATAMASINDA KİM ETKİLİ OLDU?
Kurtar'ın daha önce kurumlar arası geçişle İZSU Genel Müdürlüğüne geldiği ve burada Banka ve Finansman Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.



Kurtar'ın geçtiğimiz Haziran ayında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugayİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay



Edinilen bilgilere göre Kurtar'ın atamasında, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak'ın etkili olduğu öne sürüldü.



LİCE'DE NELER YAŞANMIŞTI?
Sabah'ta yer alan habere göre; Lice'deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye bir karakol yapmak istemesi, terör yandaşlarının karakol inşasına karşı başlattığı eylemler ve ardından gelişen terör olayları ile başlamıştı.

4 PKK'lı öldürüldükten sonra teröristler ve destekçileri, "Lice'de katliam var" diyerek sosyal medyada algı operasyonuna girişmişti.

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