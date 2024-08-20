İZSU daire başkanından skandal PKK paylaşımları! Sosyal medyada gündem oldu

İzmir'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" üstlendi. Bu durum, İzmir'de, CHP ve PKK uzantısı HDP'nin "kent uzlaşısı" adı altında yaptığı iş birliğini de tekrar gündeme getirdi.
İzmir'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları İnsiyatifi" üstlendi. Bu durum, İzmir'de, CHP ve PKK uzantısı HDP'nin "kent uzlaşısı" adı altında yaptığı iş birliğini de tekrar gündeme getirdi.
TERÖR ÖRGÜTÜNE VERDİĞİ DESTEK İFŞA OLDU
İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın 2014 senesinde yaptığı sosyal medya paylaşımı da yeniden ortaya çıktı.
Kurtar'ın, "Lice'de katliam var" diyerek, terör örgütü PKK'ya verdiği destek ifşa oldu. Kurtar'ın paylaşımlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil yakıştırması yaptığı da görüldü.
ATAMASINDA KİM ETKİLİ OLDU?
Kurtar'ın daha önce kurumlar arası geçişle İZSU Genel Müdürlüğüne geldiği ve burada Banka ve Finansman Müdürü olarak göreve başladığı öğrenildi.
Kurtar'ın geçtiğimiz Haziran ayında da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevine atandığı belirtildi.
Edinilen bilgilere göre Kurtar'ın atamasında, Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak'ın etkili olduğu öne sürüldü.
LİCE'DE NELER YAŞANMIŞTI?
Sabah'ta yer alan habere göre; Lice'deki olaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bölgeye bir karakol yapmak istemesi, terör yandaşlarının karakol inşasına karşı başlattığı eylemler ve ardından gelişen terör olayları ile başlamıştı.
4 PKK'lı öldürüldükten sonra teröristler ve destekçileri, "Lice'de katliam var" diyerek sosyal medyada algı operasyonuna girişmişti.