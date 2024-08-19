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Masterchef SİMİT TARİFİ! Ev yapımı simit tarifinin yapılışı ve püf noktaları! Bol susamlı, gevrek, pekmezli kolay tarif...

Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programı MasterChef 2024, heyecan dolu yeni sezonuyla izleyiciler tarafından takip ediliyor. Yarışmacılar klasik Türk lezzeti olan simiti en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Hem göze hem mideye hitap eden bu dillere destan lezzet, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Peki, MasterChef'te yapılan bu nefis simit nasıl yapılır? İşte, MasterChef Simit tarifi ve malzemeleri…

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 22:15 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 22:17
Masterchef SİMİT TARİFİ! Ev yapımı simit tarifinin yapılışı ve püf noktaları! Bol susamlı, gevrek, pekmezli kolay tarif...

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MasterChef 2024 heyecanı, TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, her bölümde farklı tatları en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. 19 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde, simit yapımı yarışmacıları zorlayan ancak bir o kadar da ağızları sulandıran bir lezzet olarak öne çıktı.

MasterChef 2024'te Simit Şöleni! 🥨 İşte Enfes Simit Tarifi

MasterChef 2024'ün son bölümünde, yarışmacılar Türk mutfağının vazgeçilmezi olan simiti yaparak jüriden tam not almaya çalıştı. Evde denemek isteyenler için biz de MasterChef Simit tarifini adım adım sizler için derledik! İşte herkesin severek yapacağı bu enfes simitin tarifi ve malzemeleri! 🍞

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt 🥛

1 su bardağı ılık su 💧

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 🛢️

1 yemek kaşığı şeker 🍬

1 tatlı kaşığı tuz 🧂

1 küp yaş maya veya 1 küçük paket kuru maya 🍞

Aldığı kadar un 🌾

Pekmezli sosu için:

Yarım çay bardağı üzüm pekmezi 🍇

Yarım çay bardağı su 💧

Üzeri için:

Bol susam 🌿

MasterChef Simit Yapımı:

İlk olarak sıvı malzemeleri bir kaba alın ve üzerine kuru malzemeleri ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. 🥣

Hamurunuzu mayalanması için 30-45 dakika bir kenarda bekletin. ⏳

Mayalanan hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Her bezeyi tekrar ikiye bölüp uzatarak birbirine dolayın ve simit şekli verin. 👩‍🍳

Simitleri pekmezli suya batırın, ardından bol susama bulayıp fırın tepsisine dizin.

200 derece ısıtılmış fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirin. 🔥

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