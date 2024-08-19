Masterchef SİMİT TARİFİ! Ev yapımı simit tarifinin yapılışı ve püf noktaları! Bol susamlı, gevrek, pekmezli kolay tarif...

MasterChef 2024 heyecanı, TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, her bölümde farklı tatları en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. 19 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde, simit yapımı yarışmacıları zorlayan ancak bir o kadar da ağızları sulandıran bir lezzet olarak öne çıktı.