Masterchef SİMİT TARİFİ! Ev yapımı simit tarifinin yapılışı ve püf noktaları! Bol susamlı, gevrek, pekmezli kolay tarif...

MasterChef 2024 heyecanı, TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar, her bölümde farklı tatları en iyi şekilde yapabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. 19 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümde, simit yapımı yarışmacıları zorlayan ancak bir o kadar da ağızları sulandıran bir lezzet olarak öne çıktı.
MasterChef 2024'te Simit Şöleni! 🥨 İşte Enfes Simit Tarifi
MasterChef 2024'ün son bölümünde, yarışmacılar Türk mutfağının vazgeçilmezi olan simiti yaparak jüriden tam not almaya çalıştı. Evde denemek isteyenler için biz de MasterChef Simit tarifini adım adım sizler için derledik! İşte herkesin severek yapacağı bu enfes simitin tarifi ve malzemeleri! 🍞
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt 🥛
1 su bardağı ılık su 💧
1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ 🛢️
1 yemek kaşığı şeker 🍬
1 tatlı kaşığı tuz 🧂
1 küp yaş maya veya 1 küçük paket kuru maya 🍞
Aldığı kadar un 🌾