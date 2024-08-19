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Elazığ'da kan donduran olay! 10 yıllık husumette yine kan aktı: 1 ölü

Elazığ'da aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen 2 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla vurularak öldürüldü. Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 22:20 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 22:20
Elazığ’da kan donduran olay! 10 yıllık husumette yine kan aktı: 1 ölü

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Korkunç olay, Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2014 yılında merkeze bağlı Yurtbaşı beldesindeki şeker fabrikasının pancar yükleme alanında fabrikaya pancar getiren 4 şahıs, daha önceden tartıştıkları Mustafa Güngör (27) ile halat yüzünden kavga etti.

2014 YILINDA ÖLDÜRÜLEN MUSTAFA GÜNGÖR2014 YILINDA ÖLDÜRÜLEN MUSTAFA GÜNGÖR

Kavgada 4 kişinin arasında kalan Güngör, bıçaklanarak öldürüldü.

SİLAHLI KAVGADA ÖLDÜRÜLEN MUSA ÖZGERSİLAHLI KAVGADA ÖLDÜRÜLEN MUSA ÖZGER

Yaklaşık 10 yıl aradan sonra Mustafa Güngör'ün ağabeyi İ.Güngör, bugün saat 16.00 sıralarında Yıldızbağları Mahallesi'ne giderek husumetli oldukları Musa Özger ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle İ.Güngör, Musa Özger'e üç el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Özger, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından şüpheli İ.Güngör kaçarak kayıplara karıştı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı. Musa Özger'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldıOlayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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