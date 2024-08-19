Bolu Göynük’teki orman yangının ilk anları ve müdahale sürecini kayda alan İsa Aydın, o anları anlattı

YANGINI ÇOCUKLARI FARK ETTİ

Çocukların oyun oynarken yangının çıktığını fark ettiğini dile getiren Aydın, hemen video çekmeye başladığını ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını kaydetti.

"ATEŞ ÇIKIYOR GELİN"

Aydın, yangını ilk çocukları Efe Berkay ve Burak'ın fark ettiğini anlatarak, videoda "Aaa ateş çıkıyor, gelin" şeklinde duyulan sesin küçük oğlu Burak'a ait olduğunu dile getirdi.

"ORMANA SIÇRAMIŞ DURUMDAYDI"

Köy muhtarı ve köy sakinlerine de haber vererek yangına müdahale ettiklerini aktaran Aydın, "Rüzgar çok fazla olduğu için çok da müdahale edemedik açıkçası. Biz oraya ulaştığımızda ormana sıçramış durumdaydı." dedi.

"YANGIN ÇOK BÜYÜKTÜ"

Aydın, yangının videoda göründüğünden çok daha büyük olduğuna dikkati çekerek, "Videodan bakıldığında anız yakma gibi görünüyor. Ama yangın çok büyüktü. Köyün orman tarafı komple yandı, sadece bizim köy değil civar köylerde de aynı şey yaşandı, çok kötü oldu." ifadelerini kullandı.

İhbar üzerine ekiplerin havadan ve karadan müdahaleye başladığını vurgulayan Aydın,

"Biz köylü olarak müdahale ettik. Ama devletimizin gücü olmasaydı bu yangın daha farklı olabilirdi. Allah'tan helikopterler, arazözler, farklı ekipler Allah razı olsun hepsinden en kısa zamanda geldiler. Rüzgar çok şiddetli olduğu için bazı helikopterlerin duman nedeniyle çalışamadığı yerler oldu." diye belirtti.