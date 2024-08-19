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SÜPER DOLUNAY burçlara etkileri! 2 gün boyunca bunlara dikkat! 12 burç için yorumlar ortaya çıktı

Ağustos ayındaki dolunay sadece sıradan bir ay değil! Süper Dolunay 19 Ağustos 2024 tarihinde saat 21:25'te zirveye ulaşacak. Bu dolunay, nadir görülen bir mavi ay ve süper ay olarak yaz gecelerini aydınlatacak. Astroloji meraklıları için bu, sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayacak, aynı zamanda burçlar üzerinde önemli etkileri de olacak.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 18:56 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 18:59
SÜPER DOLUNAY burçlara etkileri! 2 gün boyunca bunlara dikkat! 12 burç için yorumlar ortaya çıktı 1

19 Ağustos 2024 tarihinde gökyüzünde eşsiz bir manzara bizleri bekliyor! Ancak bu dolunay, sıradan bir dolunay değil; nadir görülen bir mavi ay ve süper ay olarak yaz gecelerini aydınlatacak. Astroloji tutkunları için bu sadece muhteşem bir görsel şölen sunmakla kalmayacak, aynı zamanda burçlar üzerinde de derin etkiler yaratacak. Mavi ayın güçlü enerjisi, burçlar arası dengeleri değiştirebilir ve yeni başlangıçlar için kapılar aralayabilir

SÜPER DOLUNAY burçlara etkileri! 2 gün boyunca bunlara dikkat! 12 burç için yorumlar ortaya çıktı 2

Koç (21 Mart - 19 Nisan) ♈ Bu dolunay, sosyal hayatınızı canlandıracak. Yakın arkadaşlarınızla çevrili hissedecek ve belki de yeni insanlarla tanışacaksınız. Parti düzenlemek, bir etkinliğe katılmak veya sosyal medyada ağınızı genişletmek için mükemmel bir zaman.

SÜPER DOLUNAY burçlara etkileri! 2 gün boyunca bunlara dikkat! 12 burç için yorumlar ortaya çıktı 3

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs) ♉ Bu dolunay, kariyerinizde önemli bir dönüm noktası olabilir. Başarılarınızla parlayabilir, terfi alabilir veya yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilirsiniz. Şimdi hedeflerinize odaklanma zamanı!

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