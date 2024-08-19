SÜPER DOLUNAY burçlara etkileri! 2 gün boyunca bunlara dikkat! 12 burç için yorumlar ortaya çıktı

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19 Ağustos 2024 tarihinde gökyüzünde eşsiz bir manzara bizleri bekliyor! Ancak bu dolunay, sıradan bir dolunay değil; nadir görülen bir mavi ay ve süper ay olarak yaz gecelerini aydınlatacak. Astroloji tutkunları için bu sadece muhteşem bir görsel şölen sunmakla kalmayacak, aynı zamanda burçlar üzerinde de derin etkiler yaratacak. Mavi ayın güçlü enerjisi, burçlar arası dengeleri değiştirebilir ve yeni başlangıçlar için kapılar aralayabilir