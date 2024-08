Bursa’da başına yorgun mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti organları 5 hastaya umut oldu! Son anları kamerada

AYNI MASADA OTURAN ARKADAŞLARI KALP KRİZİ GEÇİRDİ Evren Adıgüzel 'in olay anında aynı masada oturan iki arkadaşı, yaşadıkları durum sebebiyle kalp krizi geçirdi. Arkadaşları çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLACAK 4 çocuk babası Evren Adıgüzel 'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait ambulans uçak Adıgüzel'in akciğerini Ankara'ya götürdü. Evren Adıgüzel'in kalp kapağı İstanbul, karaciğer, böbrekleri ve korneaları ise Bursa 'da nakil bekleyen diğer hastalara nakledilecek. Aile fertleri; yeni insanlara umut olması için böyle bir karar aldıklarını dile getirdiler.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU Evren Adıgüzel 'in organlarının alınmasının ardından cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada işlemlerinin tamamlanmasıyla cenaze aileye teslim edildi. Panayır Mahallesi'nde bulunan Panayır Yeni caminde kılınan cenaze namazının ardından Evren Adıgüzel'in cenazesi Panayır Mezarlığı'na gözyaşları içinde defnedildi.

"4 ÇOCUĞA NE DİYECEĞİM"

"Kardeşimin 4 çocuğuna ne açıklama yapacağız" diyen Evren Adıgüzel'in öz ağabeyi Barış Adıgüzel, "Olay her zaman geldiği kahvede gerçekleşti. Adam çay içmeye geliyor. Mermi izi beli, mermi brandayı yırtıyor ve kardeşimin sol kulağının arkasına isabet edip ve beynine giriyor. Kendi evimde otururken bana haber geldi. Kardeşim Evren Adıgüzel otururken yorgun mermi dedikleri şeyle başından vuruluyor. Mermi beynine isabet ediyor. Bu adamın 4 çocuğu vardı, bunun hesabını kim ödeyecek. Ufak çocuklar hepsi. Bu evlatlara kim bakacak. Bizim isteğimiz yetkililerin bir an önce olayı aydınlatması. Emniyet Müdürlüğü çalışıyor. Çözeceklerini ve vicdanlı kişilerin de ihbarda bulunacağını düşünüyoruz. Bu kişinin bulunmasını ve yargılanmasını istiyoruz. Bizim ocağımız yıkıldı. Bu adamın 4 çocuğu var, o çocuklara biz ne açıklama yapacağız. Gelip çay içiyor, kafasına kurşun isabet ediyor ve adam ölüyor. 3 gün yoğun bakımda kaldı. Cenazemiz Adli Tıp'a gidecek ve oradan da teslim alacağız. Çok basit, anlık, saniyelik bir olay. Yere düştükten sonra acil müdahale yapıyor arkadaşlar. Bir arkadaş şoka giriyor zaten onu da hastanede tedaviye aldılar. Biz aile olarak organlarını da bağışladık, iyi niyetimizi gösterdik. Organ bağışı şu anda test aşamasında bizden çıktı. Belki birkaç insana umut olur, yaşama desteği olur." dedi.