Bursa’da başına yorgun mermi isabet eden kişi hayatını kaybetti organları 5 hastaya umut oldu! Son anları kamerada

"BİR SANİYELİK ZEVK HAYAT KARARTTI"

"Bir saniyelik zevk kimsenin hayatına sebep olmasın" diyen olayın şahitlerinden Serdar Kaya, "Olayın diğer şahidi de benim. Vurulan kişiyle arkadaşlığımız abi kardeşten öteydi. Karşı taraftaki kahvede oturuyordu. Beni arayıp yerimi sordu. Bende yerimi söyledim. Arkadaşımızın yerini sordu. Ben de onun gelmeyeceğini söyledim. Kahvede çay içmek için oturdu. Oturmasıyla vurulması bir oldu. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Olayın suçlusunun yakalanmasını istiyoruz. Bu çocuk geride 4 tane yetim bıraktı. Benim de sağlık durumum iyi değil. Psikolojim bozuldu. Olay sırasında kahveyi işleten arkadaşım da buradaydı. Kendisi de kalp krizi geçirdi. Ben burada oturuyordum, kardeşim de burada oturuyordu. Kalkıp şuraya kadar geldi, sonra çay gelince tekrardan kalktığı yere oturdu. Oturmasıyla düşmesi bir oldu. Ben bir ses duydum ama vurulduğunu anlamadım. Yanına gidip kanı görünce sol tarafıma felç vurmuş gibi hissettim. Eşimi arayıp, ''Evren abine bir şey oldu çabuk gel'' dedim. Bir saniyelik bir zevk kimsenin hayatına sebep olmasın." dedi.

İHBARCILAR ARANIYOR

Cinayet Masası ve Olay Yeri İnceleme dedektifleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, vatandaşlardan da ihbar bekleniyor. Çarşamba akşamı akşam saatlerinde silah sesi duyan kişi ya da kişilerin Cinayet Masası ile irtibata geçmesi istendi.