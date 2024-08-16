Maskeli saldırgan adım adım hazırlığını anlattı! Kan donduran detaylar: Kiliseye saldırı yapmak istedim! Silah ve patlayıcı bulamadım

18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Eskişehir 'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiye bıçakla saldırdı ve o anları canlı olarak yayımladı.

Arda Küçükyetim

"O DA BENİM GİBİ İNSANLARDAN HAZETMİYORDU"

Arda K. ifadesinde STEAM isimli oyun platformu üzerinden 'Fjotolf Hansen' isimli bir hesap kullanıcısını eklediğini, eklediği kişinin kendisini Doğu Avrupa kökenli olduğunu söylediğini, İngilizce konuştuklarını ve hesap ismi ile profil fotoğrafının Norveç Oslo'daki parlamento binasına terör eylemi yapması nedeniyle yakın hissettiğini söyledi.

Arda K., "Kendisiyle konuşmaya başladık. O da insanlardan benim gibi hazzetmiyordu. Günlük konular haricinde dünya siyaseti, savaşlar hakkında da sohbet ediyorduk. Kendisi bulunduğu ülkede okulların başladığı, kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini benimle paylaşıyordu. Hangi ülkede yaşadığını bilmiyorum. Türkiye'de yaşadığımı daha sonra Eskişehir'de yaşadığımı ve silah alma planlarımın olduğunu söylemiştim" dedi.