Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Yetkililerden açıklama geldi

Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.
3 BİN 500 TL İSTEDİ
Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi.
Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.
3 BİN 500 TL İSTEDİ
Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi.
CİNSEL ORGANI KANGREN OLDU
Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle cinsel organı kangren oldu.
Cinsel organı kesilen ve Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edilen F.E.B. yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındı.
Kaçak sünneti gerçekleştiren Hüdai Çeliker ile kabin işletmecisi Safiye D. ise tutuklandı.
DEVLET AİLENİN YANINDA
Öte yandan Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, F.E.B. ve ailesine psikolojik destek sağlıyor.
Olayla ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, bakanlık olarak aileye sosyal ve psikolojik destek verdiklerini söyledi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Müdürlüğe bağlı ekiplerin Develi ilçesine giderek aileyi ziyaret ettiğini belirten Müdür Mustafa Yıldırım, "Ailemizin bu çocuğun dışında 2 küçük çocuğu daha var. Aile bireylerimizin her birine psikologlarımız psiko-destek veriyor. Çocukların korunmaya muhtaç bir durumu yok. Ayrıca avukatlarımız aracılığıyla hukuki süreçte yakinen takip edilmektedir" diye konuştu.