Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Yetkililerden açıklama geldi

Sabah'ta yer alan habere göre; Müdürlüğe bağlı ekiplerin Develi ilçesine giderek aileyi ziyaret ettiğini belirten Müdür Mustafa Yıldırım, "Ailemizin bu çocuğun dışında 2 küçük çocuğu daha var. Aile bireylerimizin her birine psikologlarımız psiko-destek veriyor. Çocukların korunmaya muhtaç bir durumu yok. Ayrıca avukatlarımız aracılığıyla hukuki süreçte yakinen takip edilmektedir" diye konuştu.

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