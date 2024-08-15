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Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Avrupa panikte! O kullanıcı aranıyor! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir

18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Eskişehir’de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiye bıçakla saldırdı ve o anları canlı olarak yayımladı. Korkunç saldırıda 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken Arda Küçükyetim'in verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Verdiği ifadeyi inceleyen uzmanlar kapalı odada PC bağımlısı olan gencin "mizantropi" hastası olduğu değerlendiriliyor. Öte yandan Küçükyetim’in kendisini yönlendiren Doğu Avrupalı şahsın patlayıcı ile eyleme hazırlandığını söylemesi, Avrupa’da panik yarattı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:51 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 11:10
Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Avrupa panikte! O kullanıcı aranıyor! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir

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Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği olay tüm Türkiye'y sarstı.

Arda Küçükyetim'in gözaltına alındığı anlar.Arda Küçükyetim'in gözaltına alındığı anlar.


SALDIRIYLA İLGİLİ SİNYALİ VERMİŞ
Sabah'ta yer alan habere göre; Yetkililerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken saldırgan hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı!

Bilgisayar oyunlarından etkilendiği değerlendirilen saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut; Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım" dediğini, parti binalarına molotof atmak, sokaktaki kedilere tekme atmak ve adam öldürmek ile ilgili videolar izlemekten hoşlandığını söylediğini anlattı.

Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.


"İNSANLARI SEVMEDİĞİMDEN DOLAYI YAPTIM"
Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

AVRUPA PANİKTE! O KULLANICI ARANIYOR
Arda Küçükyetim ifadesinde Doğu Avrupalı arkadaşının patlayıcı ile eyleme hazırlandığı bilgisini de paylaştı. Bu durum Avrupa'da paniğe neden oldu.

Bazı ülkeler, Steam platformundaki 16 yaşındaki 'Fjotolf Hansen' rumuzlu azmettiriciyi bulmak için Türkiye'den yardım istedi. Uzman ekibin, bilgisayar ve telefonuna format atan Küçükyetim'in verilerini geri getirmeye çalışıyor.

"PATLAYICI YAPABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"
Arda Küçükyetim, "Fjotolf Hansen" kullanıcı isimli kişiyle ilgili ifadesinde şu bilgilere yer verdi:
"Bu kişi kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini söylüyordu. Silahı da ailesi üzerinden alacağını belirtmişti. Ayrıca bu şahıs bana kendimin patlayıcı yapabileceğimi söylemişti. Hansen'le aramızda yaptığımız bir konuşma esnasında kendisinin de patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü hatta bir yakınının arabasını alıp bu patlayıcılarla eylem yapmayı düşündüğünü anlattı ancak detay vermedi."

İfadesinde ayrıca; insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim depresyon şüphesiyle doktora gitti. Küçükyetim, verdiği ifadede kesici aletlerle kendine zarar verdiği, sigara ateşini vücudunda söndürdüğü bundan da zevk aldığını söyledi.

Uzman isim A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.Uzman isim A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.

UZMAN İSİM A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ
A Haber yayına bağlanan Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, olaya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Aşkın, "Olay üzerinden gidersek eğer gençler bilgisayar oyununa karşı bağımlı oluyor. Bu süreçte aileler yanlış uygulamalarda bulunabiliyor. İfadesinde belirttiğine göre; sosyal bir kişi değil. Oyundan dolayı çevredekilerle zıtlaşma yaşanabiliyor. Bu süreç kişiyi toplumdan dışlanmaya götürebiliyor. Oradaki bağımlılık ciddi bir olay. Ailenin böyle durumlarda uzmandan destek alması lazım. Kendinden nefret eden kişi çevresini suçlar." dedi.

Eskişehir saldırganının hastalığı neydi?

Arda Küçükyetim'in ekipmanlarıArda Küçükyetim'in ekipmanları

YALNIZ KURT İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Küçükyetim'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı bulunmaması, saldırının örgütsel olmayan ve bireysel olan terör saldırılarına verilen 'Yalnız Kurt' adlı saldırı türünü akıllara getirdi. Ayrıca; saldırganın sosyal mecralarda kullandığı "Skreewie" kelimesinin Lehçe'de "İğrenç" anlamına geldiği öğrenildi.

Küçükyetim'in sosyal mecralarda dünya genelindeki kanlı terör saldırılarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.

Arda Küçükyetim'in fotoğrafı.Arda Küçükyetim'in fotoğrafı.


MİZANTROPİ NEDİR?
Mizantropi kavramı insanlardan nefret etmek, insanları sevmemek ve onlara güvenmemek anlamına gelen bir durumdur. Mizantropi yaşayan kişi insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener. Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan dolayı mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey haline gelir. Kalabalık ortamlara girmek istemez, adeta kaçarcasına uzaklaşır. İş yaşamında da sosyal olmayan, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri tercih eder. Bu belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir.

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