Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Avrupa panikte! O kullanıcı aranıyor! Uzmanlardan teşhis: Mizantropi olabilir

"İNSANLARI SEVMEDİĞİMDEN DOLAYI YAPTIM" Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.

AVRUPA PANİKTE! O KULLANICI ARANIYOR

Arda Küçükyetim ifadesinde Doğu Avrupalı arkadaşının patlayıcı ile eyleme hazırlandığı bilgisini de paylaştı. Bu durum Avrupa'da paniğe neden oldu.

Bazı ülkeler, Steam platformundaki 16 yaşındaki 'Fjotolf Hansen' rumuzlu azmettiriciyi bulmak için Türkiye'den yardım istedi. Uzman ekibin, bilgisayar ve telefonuna format atan Küçükyetim'in verilerini geri getirmeye çalışıyor.

"PATLAYICI YAPABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ"

Arda Küçükyetim, "Fjotolf Hansen" kullanıcı isimli kişiyle ilgili ifadesinde şu bilgilere yer verdi:

"Bu kişi kendi gittiği okulda silah alıp eylem yapmak istediğini söylüyordu. Silahı da ailesi üzerinden alacağını belirtmişti. Ayrıca bu şahıs bana kendimin patlayıcı yapabileceğimi söylemişti. Hansen'le aramızda yaptığımız bir konuşma esnasında kendisinin de patlayıcı madde yapmayı düşündüğünü hatta bir yakınının arabasını alıp bu patlayıcılarla eylem yapmayı düşündüğünü anlattı ancak detay vermedi."

İfadesinde ayrıca; insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim depresyon şüphesiyle doktora gitti. Küçükyetim, verdiği ifadede kesici aletlerle kendine zarar verdiği, sigara ateşini vücudunda söndürdüğü bundan da zevk aldığını söyledi.