Çankırı’daki orman yangını kontrol altında

Yurdun dört bir yanında çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Birçok ilde yangınlar kontrol altına alınırken dün akşam saatlerinde Çankırı Ilgaz'da yeni bir orman yangını başladı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 44 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Ilgaz ilçesi Keseköy mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Bu nedenle 4 köyde yaşayan yaklaşık 125 kişi ve besi hayvanları güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü. 4 farklı noktada etkili olan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Çankırı Valisi Fırat Taşolar, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Taşolar, devam eden soğutma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yangında yaklaşık 44 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturma sürüyor.
İşte yurt genelinde devam eden yangınlarda dakika dakika son durum:
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde dün çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda çıkan ve tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evlerin tahliye edildiği yangına Çankırı ve çevre illerden gelen Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Rüzgarın etkisini yitirmesiyle ilerlemesi duran yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Etkisini büyük ölçüde kaybeden yangına günün ağarmasıyla birlikte ekiplerin müdahalesi arttı.
44 HEKTAR ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Yangında 44 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün 17.30 sularında başladığını söyledi.
Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade eden Taşolar, "Yangın dört cepheden devam etti. Şu an itibarıyla 3 cephede kontrol altına aldık. Fakat bir cephede çalışmalarımız ciddi bir şekilde devam ediyor. Ama onda da umutluyuz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Şu an itibarıyla 2 helikopter, 102 araç ve 267 personelle, orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler, çevre belediyelerimizin itfaiye ekipleri, AFAD, Kızılay, jandarma, tabiri caizse bütün kamu kurum ve kuruluşları olarak müdahalemize devam ediyoruz." dedi.
Köylerle ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını anlatan Taşolar, şunları kaydetti:
"4 köyü tedbiren boşalttık. Burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Zaten bize teselli veren husus da şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmaması. Ancak biz tedbiren rüzgarlı havadan dolayı bu köyleri boşalttık. Burada 4 köyümüzde 125 vatandaşımız için zaten kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından gerekli tedbirler alındı ve yerleştirme yapıldı. Bunlarla ilgili bir sıkıntı da yok. Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an çıkış nedenine dair herhangi bir net bir şey söylemem yanıltıcı olabilir. Ama bununla ilgili olarak araştırmalar ve idari ve adli anlamda soruşturmalar yapılacaktır."
Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk ise devletin tüm birimlerinin Ilgaz'da olduğunu, durumun her geçen saat iyiye gittiğini ifade etti.
Büyük bir alanın yandığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Neden çıktığı ile ilgili kesin bir bilgi yok. Ama jandarma ekiplerimiz araştırıyor. Elektrik direklerinin şase yaptığı söyleniyor. Başka bilgiler de var ama yarın hepsi belli olur. Vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçları karşılandı. Hayvanları güvenli noktalara alındı. Şu anda her şey yolunda, çalışmalar devam ediyor. Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Ankara Bölge Müdürlüğünden, Ankara Büyükşehir itfaiye ekiplerine kadar Çankırı'nın tüm ekipleri ile müdahale ediliyor. Karayolları ekiplerimiz dozerleriyle, İl Özel İdaresine ait iş makineleri ile herkes Ilgaz'da. Şu anda yangın baskılandı ama tamamen kontrol altına alındı diyemiyoruz. Ama şu anda iyiye doğru gidiş var. 'Dua edelim ki rüzgar devam etmesin' demiştim. Allah'a şükür rüzgar kesildi. Toparlanmaya başladı."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale edildiğini ve 304'ünün söndürüldüğünü bildirdi.
306 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ 304 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları son 4 günde orman ve kırsal alanda meydana gelen 306 yangına müdahale etti. Meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale eden ekipler 304 yangını söndürdü." ifadelerine yer verildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu, Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle ilerleyen yangına havadan helikopter ile müdahale edilmeye başlandı.
Tedbir amaçlı Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köylerindeki evler tahliye edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Aydın Bozdoğan’daki orman yangınının kontol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Bakan Yumaklı, "İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 15 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarında ilk tespitlere göre İzmir, Manisa ve Aydın'da toplam 142 yapının etkilendiğini söyledi.
İzmir Karşıyaka Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Memiş, 15 Ağustos'tan itibaren yoğun olarak İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Karabük ve Bolu'da etkili olan büyük ölçekli orman yangınlarının yaşandığını ifade etti.
Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Memiş, en büyük tesellinin yangınlarda herhangi bir can kaybının yaşanmamış olduğunu dile getirdi.
Yangından etkilenen illerde valilerin başkanlığında yoğun çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Memiş, şunları kaydetti:
"Orman yangınlarından etkilenen yerleşim yerlerinde ülke genelinde toplam 4 bin 700 vatandaşımız güvenli yerlere tahliye edilmiştir. Yangından zarar gören yerleşim yerlerinde hasar ve zarar tespit çalışmaları an itibariyle devam etmektedir. İlk belirlemelere göre İzmir, Manisa ve Aydın illerimizde toplam 142 yapı orman yangınlarından etkilenmiştir. Bunlardan 11'i yıkık, 92'si ağır hasarlı, 32'si ise az hasarlıdır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir. Özellikle İzmir'de konut, iş yeri ve tarım zararlarıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Uşak, Muğla, Bolu ve Karabük illerimizde meydana gelen yangınlarda an itibariyle yapısal hasar ve zarar tespiti bulunmamaktadır. Ancak ilerleyen süreçte yine değişik bir şekilde bilgi olursa sizlerle paylaşacağız."
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birçok bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşla yoğun mesai harcadıklarını aktaran Memiş, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
AFAD Başkanı Memiş, yangınlardan etkilenen vatandaşların mağduriyetini gidermeye gayret edeceklerini sözlerine ekledi.
YANGINLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE İNSAN KAYNAKLI
İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte meydana gelen yangınların büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktığını söyledi. Elban, Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.
Yamanlar Dağı'ndaki ilk yangının 13 Ağustos Salı akşamı çıktığını anımsatan Elban, hafta içerisinde de Ödemiş, Tire, Bayındır ve Urla'da başlayan yangınların kontrol altına alındığını söyledi.
Menderes'te devam eden yangının enerjisinin iyice düştüğünü vurgulayan Elban, her an "söndürüldü" haberi gelebileceğini kaydetti.
Kontrol altına alınan yangınların bulunduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarına başlandığını hatırlatan Vali Elban, şöyle konuştu:
"Yaptığımız çalışmalarda 45 binanın hasar gördüğünü tespit ettik. Onlarla ilgili eşya, bina yardımı ve diğer yardımlarla ilgili şimdi teknik çalışmaları yürütüyoruz. Diğer taraftan da hayvanlar ve tarımsal ürünlerle ilgili de bazı hasarlar var. Özellikle Bayındır'da zeytinlik alanda oluşan hasarlar var, o çalışmalar da devam ediyor. Zannediyorum bugün büyük ihtimalle tamamlanır. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tespit ettiğimiz hasarları AFAD Başkanlığımıza, Ankara'daki ilgili birimlere ulaştıracağız. Ona göre de kanun ve ilgili mevzuatın belirlediği oranlar çerçevesinde de vatandaşımızın yarasının hızlıca sarılması ile ilgili de bu yardımları kendilerine en kısa zamanda ulaştırmayı planlıyoruz. Kentte meydana yangınlar büyük ölçüde insan kaynaklı nedenlerle çıktı. Yaptığımız çalışmalarda 7 kişi gözaltında. Menderes Tahtalı bölgesi ile Urla'da çıkan yangınlar ise elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandı."
Süleyman Elban, yangınlara karşı vatandaşların hassasiyet göstermesini istedi.
Yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Elban, "Bütün hasarlar bir şekilde telafi olur ama en büyük tesellimiz bir can kaybı olmaması. Çünkü onun telafisi yok. Öbür tarafta ekosistem içerisinde maalesef orada yaşayan bizim de çoğu zaman envanterinde tutamadığımız birçok canlı bu dönemde ekosistemini kaybediyor ya da hayatını kaybediyor o da ayrı bir kayıp." şeklinde konuştu.
Elban, yangınlarla ilgili gözaltına alınanlara ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Mahkemeye sevk edilip tutuklananlar var, henüz savcılıkta olup mahkeme aşamasını bekleyenler var. Bayındır ilçesinde bahçesinde tadilat yaparken yangın çıkıyor, Ödemiş'te otluk alanda sigara içmekten kaynaklı, yangın çıkıyor. Tire'de yine kendi bahçelerinde piknik ve tadilat yaptıkları için çıkıyor. Dolayısıyla bunların tamamı ihmalden özensizlikten ve dikkatsizlikten maalesef."
Milas ve Bozdoğan'da başlayan yangınlarla mücadele devam ederken, bugün öğlen saatlerinde Muğla'nın 3 ayrı ilçesinde aynı anda orman yangını çıkmış ve Yatağan’da 3 köy boşaltılmıştı. Aydın-Muğla yolundaki ulaşım güvenliğini de tehdit eden yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı. Muğla Valiliği gece yarısı yaptığı açıklama ile Aydın-Muğla yolunun trafiğe açıldığını duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına 16 helikopterle aralıksız destek sağladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, İzmir, Aydın ve Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 16 helikopterle aralıksız destek sağlıyor. 6 helikopterle İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopterle İzmir'in Karşıyaka ilçesinin Yamanlar mevkisinde, 2 helikopterle İzmir'in Urla ilçesinde, 3 helikopterle Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 3 helikopterle Bolu'nun Göynük ilçesinde mücadelemiz devam ediyor."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.
Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.
Daha sonra Ula Yangın Yönetim Merkezi'ne gelen Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili sabahtan bu yana bilgilendirmeler yaptığını söyledi.
En son İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini verdiğini belirten Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Arazinin sarp, kayalık ve ulaşılma sorunu nedeniyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbirine hortumlar ekleyerek müdahaleler devam ediyor. Gece boyunca müdahale devam edecek. Tehlike arz eden durum yok." dedi.
İkinci yangının Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geniş alana yayılan yangın olduğuna değinen ve herhangi bir problemin kalmadığını, büyük oranda kontrol edildiğini bildiren Yumaklı, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını an itibarıyla kontrol altına alındı. 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yarın sabah itibarıyla son kontrollerden sonra bilgisini verebiliriz." diye konuştu.
Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangında da büyük oranda kontrolün sağlandığını ancak soğutma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak, son bilgiyi yarın vereceklerini söyledi.
Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini kaydeden Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da yarına kadar iyileşmeyi sağlayacak bize güzel haberler verecek sonuçları paylaşacağız." ifadesini kullandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğini ve bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını belirterek, "Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok." dedi.
Yumaklı, Muğla'da, Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mevkisinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarını helikopterle izledi.
Daha sonra Ula Yangın Yönetim Merkezi'ne gelen Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili sabahtan bu yana bilgilendirmeler yaptığını söyledi.
En son İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar yangınının kontrol altına alındığı bilgisini verdiğini belirten Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Arazinin sarp, kayalık ve ulaşılma sorunu nedeniyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbirine hortumlar ekleyerek müdahaleler devam ediyor. Gece boyunca müdahale devam edecek. Tehlike arz eden durum yok." dedi.
İkinci yangının Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde geniş alana yayılan yangın olduğuna değinen ve herhangi bir problemin kalmadığını, büyük oranda kontrol edildiğini bildiren Yumaklı, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını an itibarıyla kontrol altına alındı. 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yarın sabah itibarıyla son kontrollerden sonra bilgisini verebiliriz." diye konuştu.
Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangında da büyük oranda kontrolün sağlandığını ancak soğutma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak, son bilgiyi yarın vereceklerini söyledi.
Ekiplerin yoğun mücadele verdiğini kaydeden Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da yarına kadar iyileşmeyi sağlayacak bize güzel haberler verecek sonuçları paylaşacağız." ifadesini kullandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.
Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.
Öte yandan, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla Yatağan Yava Mahallesinde çıkan yangın 2’inci saatini geride bırakırken havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangında 30’dan fazla içerisinde arıların bulunduğu arı kovanları yanarak zarar gördü.
Ekipler yangının yayılmasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük ilçesinde çıkan ve 72 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin, "Gerçekten çok zamanında ve hızlı müdahale edildi. Bu kapasitemiz olmasaydı o yerleşim yerlerini kurtarmamız zor olurdu. Çok şükür kazasız belasız büyük bir yangını şimdilik atlattık ama tedbiri elden bırakmayacağız." dedi.
Muğla'nın Ula ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve hava aracı sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
MSB'den yapılan açıklamada, "İzmir, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;
- 6 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde,
- 2 helikopter ile İzmir’in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde,
- 2 helikopter ile İzmir’in Urla ilçesinde,
- 3 helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde,
- 2 helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde olmak üzere toplam 15 helikopterle havadan mücadeleye devam ediyor." denildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınlarının kontrol altına alındığını söyledi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bugün güzel haberlerinin olduğunu ifade etti.
Dünden bugüne 8 aktif yangınla mücadele edildiğini hatırlatan Bakan Yumaklı, "Bunlardan şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümü itibariyle herhangi bir riskin olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını sizlere bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek." dedi.
Bolu Göynük'teki yangının da sarp araziler ve uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alanda gerçekleştiğini dile getiren Yumaklı, arkadaşlarının çok çetin mücadele verdiğini vurguladı.
Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok şükür burayla ilgili de şu anda kontrol altına alındı bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama hiç kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil. Çok şükür burası da kontrol altına alınmış vaziyette.
Üçüncü yangın dün akşam İzmir Urla'da, makilik bir alanda çıkan bir yangındı. Ekiplerimiz hemen oraya intikal ettiler. Müdahaleye başladılar. Yine yerel yönetimlerden, belediyelerden Sayın Valimizin koordinasyonunda, emniyet ekipleri TOMA'lar yani oraya müdahale edebilecek kimler varsa gittiler ve müdahale etmeye başladılar. Yakında bir site vardı, buranın risk altında olduğu düşüncesiyle Valilik tarafından boşaltılmasına karar verildi. Burası da tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ya da bir can kaybı ya da yaralanma yok çok şükür orada. Halihazırda yine soğutma çalışmaları devam ediyor. Burada da arkadaşlarımız orman teşkilatı, üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalarına devam edecekler. Soğutma çalışmaları burada da 2 uçak ve 1 helikopterle sürmüş olacak. Burayı da kontrol altında diyoruz."
İzmir'in Karşıyaka ile Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla Urla ilçesindeki maki yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Karşıyaka'daki yangın 4'üncü, Menderes ve Urla'daki yangınlarda ise 2'nci güne girildi. Öte yandan Karşıyaka'da yanan alanlar dron ile görüntülendi.
GÜN IŞIĞIYLA ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. Yangında 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Karşıyaka’daki yangında 4'üncü güne girildi. Günün ilk ışıklarıyla hava unsurları da tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 2 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale sürüyor.
MENDERES VE URLA’DAKİ YANGINLAR
Menderes ilçesi, Şaşal Mahallesi yakınlarında dün saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına da gece boyu ekipler müdahale etti. Yangında, 2'nci güne girilirken, 5 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ile ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Urla ilçesi Balıklıova Mahallesi'ndeki bir sitenin arkasında makilerle kaplı bölgede, dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangına da orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle müdahale ediliyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde 4 gün önce çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın sebebiyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde bulunan 490 kişi tedbir amacıyla tahliye edilerek akrabalarının yanına yerleştirildi. 4 gündür 12 farklı noktada devam eden yangın sayısı 3'e indirildi.
Yangınların çıkış nedeniyle ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklandı. Yangının devam ettiği Göynük ilçesinde ekiplerin dik yamaçlardaki zorlu mücadelesi sürüyor.Gece boyu karadan müdahale edilen orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale edilmeye yeniden başlandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Alhisar Mahallesi'nin üst kısımlarında çıkan orman yangınına gece boyunca havadan ve karadan müdahale edildi. Ekipler, alevlerin yoğunlaştığı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi ile Bozdoğan ilçesi sınırları arasında yer alan Hışımlar, Güre, Örmepınar ve Yeşilköy mahallelerinde yoğun çalışma gerçekleştirdi. Bölgede havanın aydınlanmasıyla uçak ve helikopter sayısı arttırıldı.
İzmir’in Karşıyaka, Menderes, Urla ilçelerinde devam eden orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale tekrar başladı.
Yerleşim yerlerine sıçrayan, 16 evin ve çok sayıda iş yerinin yandığı Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı’ndaki yangın ise 3 gündür devam ediyor.
İzmir Valisi Elban: Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor.
İzmir'in Urla ilçesindeki Balıklıova mevkisinde makilik alanda saat 00.00 civarında çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Vatandaşların ve ekiplerin çevredeki tahliye edilen bir siteye yaklaşan yangını söndürmek için çalışması sürüyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 yer ekibi ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde çıkan orman yangınında incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelerek, Uşak Valisi Turan Ergün, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül'den bilgi alarak bölgede incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, bölgede görev alan tüm personellere teşekkür etti.
KAÇ TUTUKLAMA VAR?
Bakan Yerlikaya, son günlerde orman yangılarıyla mücadele ettiğini söyleyerek, devletin tüm imkânlarının mücadele edildiğini ve ormanların kurtarılması için çalışıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, yangınlarda çıkış nedenlerinin araştırıldığı ve soruşturmaların devam ettiğini dikkat çekerek; “7 gözaltı vardı İzmir'de. Bolu Göynük'te 2 tutuklama, 2 adli kontrol vardı. Ama akşama doğru Tire'deki o 3 gözaltıyla da ilgili mahkeme değerlendirmesini yaptı, kararını verdi. Onlar da tutuklandı. Bununla ilgili az önce Eşme'yle ilgili de bir şüpheli olduğunu hem burada Orman Bölge Müdürümüz, Valimiz, hem de jandarmamız ifade ettiler.” dedi.
Bakan Yerlikaya sözlerine; “Bu noktada, bu coğrafyada gezen arkadaşlarımız en ufağından yani sigara izmaritinden tutun da mangal yakmayla da ilgili başımıza gelen bir imtihan oldu. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz sizlerden her zamankinden çok daha fazla, özellikle bugünden önümüzdeki bir hafta boyunca hassasiyet bekliyoruz. Gözümüz gibi korumak zorundayız. Ama Allah muhafaza burada olduğu gibi bir yangınla karşı karşıya kaldığımız zaman da tüm işimiz yangının bir an önce söndürülmesi” dedi.
DESTEKLER GÖNDERİLDİ
Bakan Yerlikaya, ilk desteklerin yangın bölgelerine gönderdiklerini aktararak, "13 buçuk milyon lira ilk etapta ilgili valiliklerin hesaplarına, AFAD hesaplarına para gönderdik ki buradaki bu çalışmalara, tahliye olan vatandaşlarımıza bir can suyu olsun. Hasar tespitleri kesinleştiği andan itibaren biz son derece hızlı bir şekilde ilgili vatandaşlarımıza aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi ormanla ilgili mücadelelerde hem desteklerini gösteriyor hem de kendisine anbean bilgi arz ediliyor. Onun da geçmiş olsun dileklerin tüm vatandaşlarımıza iletmek istiyorum" dedi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Ayrıca, havanın kararmasıyla nedeniyle 1 adet gece görüşlü helikopter de çalışmalara havadan destek veriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopterin daha görevlendirildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bölgedeki helikopter sayısının 8'e çıkartıldığını duyurdu.
MSB, İzmir, Aydın ve Bolu’daki orman yangınlarının kontrol altına alınması için TSK'ya ait helikopterlerin havadan yangın söndürme çalışmalarına destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir’deki yangını söndürme çalışmaları için 2 helikopter daha görevlendirilerek TSK'ya ait bölgedeki helikopter sayısı 8’e çıkartıldı. Şu an için toplam 13 helikopter ile İzmir, Aydın ve Bolu’daki yangınları söndürme çalışmalarına destek sağlamayı sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla halihazırda burada aktif görev yapan Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.
Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Aydın Bozdoğan, İzmir Karşıyaka Yamanlar bölgesi, Manisa Gördes, Bolu Göynük ve Karabük Ovacık'taki 5 aktif yangından Aydın dışındakilerin enerjisini düşürdüklerini ancak rüzgarın da etkisiyle bu bölgelerde değişiklikler olabildiğini söyledi.
Aydın Bozdoğan yangınında iki farklı nokta olduğunu belirten Yumaklı, "Güney ve kuzey kanadı. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat yaptı. Orta alanlardaki büyük oranda kısımları hallettiler." dedi.
Bakan Yumaklı, İzmir Yamanlar'daki yangında gün içinde değişmekle birlikte 3 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz ve 390 personelin çalışmaya devam ettiğini, Aydın'da da 7 uçak 15 helikopter, 62 kara aracı ve yaklaşık 368 personelin görev aldığını, bunların yanı sıra valiliklerin, diğer kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin desteklerinin olduğunu kaydetti.
Gün içinde 3 farklı yangın daha başladığını ifade eden Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Bir tanesi İzmir Menderes'te baraj yanında. 6 uçak, 4 helikopter, 22 kara aracı ve 160 personel görevlendirdik. Bütün bunlar bizim güçlerimizin de bölünmesine sebep oluyor. Arkadaşlar buradaki yangının enerji nakil hattı kaynaklı olduğunu tespit ettiler. 16.45'te başladı, 16.55'te ilk müdahale yapıldı. Şu anda da müdahale sürüyor. Biz de buradan tekrar İzmir'e gideceğiz. İkinci yangın Uşak Eşme'de başladı 13.19'da. 13.30'da müdahale edildi. Ormanlık alanda başladı, burada da 3 helikopter, 14 arazöz, 79 da personel görevlendirildi. İzmir Karaburun, bundan 15-20 dakika önce bunun da ihbarı yapıldı. Buraya da arkadaşlarımız şu anda planlamalarını yapıyorlar. Sonuç itibarıyla 6 ile başlamıştık, Muğla Milas (yangını) kontrol altına alındığı için 5'e düşmüştü. Şu anda 8 aktif yangınımız var. Bunlardan 4'ünün enerjisi düşürülmüş vaziyette. Çalışmalar devam ediyor. Gece boyu devam edecek."
Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bugün yaptığı telefon konuşmasında Aliyev'in bir yangın söndürme uçağını Türkiye'ye tahsis ettiklerini söylediğini hatırlatarak, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-17 Ağustos arasındaki 19 orman yangınıyla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığını, Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde 15-17 Ağustos arasında 19 orman yangını meydana geldiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen, İzmir'in Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 1 ve Karşıyaka ilçesinde 1 olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu'nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si tutuklanmış, 2'si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Ormanlarımız milli servetimizdir. Geleceğimiz olan evlatlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır."
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi.
Yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan ve anız kaynaklı olduğu belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve E.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, ''Yangının anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü bunun nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz. Havaların sıcak olması, nemin düşük olması ve rüzgarla beraber yangın anında yayıldı" dedi.
İzmir'de alevlerin sıçradığı çöp aktarma tesisinde yangın kontrol altına alındı. Bölgede dumanlar yükselmeye devam ediyor.
İzmir, Aydın, Manisa, Bolu ve Karabük’teki 5 orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Devam eden yangınlara 42 helikopter ve 11 uçaktan oluşan toplam 53 hava aracı, arazöz ve iş makinesinden oluşan 366 kara aracıyla müdahalede bulunuluyor.
12 ton su alma ve atma kapasitesine sahip Be-200 Amfibik Yangın Söndürme Uçağı da çalışmalara destek veriyor. Yüksek su atma kapasitesi, amfibik olması ve yüksek intikal sürati sayesinde orman yangınlarının söndürülmesinde çok etkili oluyor.
Bakan Yumaklı, orman yangının sürdüğü Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde incelemelerde bulundu.
Örmepınar Mahallesi yakınındaki kriz merkezinde gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, bir önceki açıklamasında 6 aktif yangından bahsettiğini hatırlatarak, "Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı çok şükür. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz." diye konuştu.
Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangına da 8 uçak, 14 helikopterle müdahale edildiğini anlatarak, şunları söyledi:
"Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz Be-200, ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdik. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz."
Bölgede rüzgarın dün çok şiddetli olduğunu, bugün ise düne göre bir miktar azaldığını kaydeden Yumaklı, kuzey ve güney hattaki 2 noktada ekiplerin yoğun çalıştığını anlattı.
Yumaklı, güney hatta çok verimli ormanların yer aldığını vurgulayarak, "Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda arkadaşlarımız, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor. Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar'da üç ev, Örmepınar'da da iki ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok." ifadelerini kullandı.
Diğer bölgelerdeki yangınlara da değinen Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Halihazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük, Karabük Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz bir şekilde ama ne yapmaları gerekiyorsa fedakarca bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer, ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haber vereceğiz."
Yumaklı, kendilerini zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu haftadan itibaren gelecek pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve sıcaklıkla alakalı uyardığını hatırlatarak, "Bütün vatandaşlarımızdan özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum." dedi.
MSB'den yangınlara ilişkin açıklama:
İzmir, Manisa, Aydın ve Bolu’da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için devletimizin ilgili kurum ve kuruluşları ile koordineli şekilde yangın söndürme çalışmalarına büyük bir gayretle devam ediyoruz.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ait;
▪️6 adet helikopter ile İzmir’in Karşıkaya ilçesinin Yamanlar mevkisinde,
▪️2 adet helikopter ile Manisa'nın Gördes ilçesinde,
▪️2 adet helikopter ile Bolu’nun Göynük ilçesinde,
▪️3 adet helikopter ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde olmak üzere toplam 13 helikopter ile orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek sağlıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, devam eden yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamadai 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atıldığı belirtildi.
İşte o açıklama:
İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’da çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Bolu, Aydın, İzmir, Manisa ve Muğla illerinde meydana gelen orman yangınlarında 2 gün içinde hava araçlarıyla 583 saat uçuşta 2134 sorti yapılmış ve 7662 ton su atılmıştır.
Yangın söndürme çalışmalarına, orman teşkilatının yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son bir haftada yangından etkilenen bölgelerden 3971 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Son bir haftada, ülke genelinde 131 zirai alan ve orman yangını meydana gelmiştir. Olası can kayıplarının önüne geçmek için yangınlara yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız, güvenli alanlara tahliye edilmektedir. Bu kapsamda; İzmir'de 1.430, Manisa'da 1.475, Bolu'da 516, Aydın'da 550 vatandaşımızın tedbir amacıyla #AFAD, Jandarma ve Emniyet koordinesinde güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Vatandaşlarımızın, yeşil vatanımızı korumak ve olası kayıpların önüne geçebilmek için yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatırız." denildi.
'İZMİR'DE ŞEHRİ İLGİLENDİREN HERHANGİ BİR HUSUS KALMADI'
Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2'nci yangın Karabük Ovacık'taydı ve enerjisi düşürülmüş vaziyette. Arkadaşlar yine hem söndürme hem de soğutma çalışmalarına devam edecekler. 3'üncü yangın içinde bulunduğumuz şu anda İzmir Yamanlar alanında, yangının enerjisi düştü. Sancaklı köyü yakınında yine dik vadiler ve özellikle sarp alan var. Bu nedenle o alanlara hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız gece boyunca, arkadaki yamaç ve öbür tarafa doğru müdahaleleri yaptılar. Şu anda orada müdahale devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Yalnız bir duman görüyorsunuz ve küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü büyükşehir belediyesinin çöp aktarma tesisi. Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için komple etkilenen alan yaklaşık bin 600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarının da hasar gördüğünü arkadaşlarımız açıklayacaklar. 2 uçak ve 11 helikopter bahsetmiş olduğumuz tek bir hat halinde gelen yerlere müdahale etmeye devam ediyorlar."
'ARKADAŞLARIMIZIN YOĞUN MÜCADELESİ VAR'
Muğla'nın Milas ilçesindeki yangının enerjisinin düştüğünü belirten Bakan Yumaklı, "Gün içerisinde, güzel bir haber verebileceğiz. Aydın Bozdoğanlar inanılmaz bir rüzgar şiddetiyle başladı ve çok kısa zamanda yayıldı. Arkadaşlarımız müdahale etmiş olmasına rağmen onları da aşarak gitti. Gece hem rüzgarın düşmesi hem de nemin yüzde 10'un üzerine çıkmasıyla müdahale ettiler ve yangının yayılma ile alakalı gidiş yönünü tuttular. Ayrıca nem bilindiği gibi yüzde 30'ların altına düştüğü zaman en büyük tehlikeyi arz ediyor. Burada yüzde 9-8'lere inmişti. Şimdi geriye doğru kapata kapata gidiyorlar. Ancak yangın yoğun enerjiyle başladığı için başlangıç noktasında halihazırda bir güçlük var. Yangın kendisini tekrar kuvvetlendirmek istiyor. Burada da arkadaşlarımızın yoğun mücadelesi var. Buradan sonra Aydın'a geçeceğim. Herhangi bir yerleşim yeri tehdidi ya da bir ekosistemin içerisindeki canlıların maalesef ki etkilenmesinin dışında herhangi bir can kaybımız yok. İzmir'de bu bahsetmiş olduğumuz soğutma çalışmaları devam edecek. Biraz süre alabilir. Ancak dediğim gibi yangın anlamında ya da tehdit oluşturacak çok olağanüstü meteorolojik oluşum olmadığı sürece herhangi bir husus yok" diye konuştu.
‘ULUSLARARASI ÇAĞRIYI GEREKTİRECEK HERHANGİ BİR HUSUSUMUZ YOK’
"Öyle bir hale geldik ki belli bir seviyedeki yangınları söylemiyorum" diyen Bakan Yumaklı, "Gece 3 ya da 4 farklı yerlerden ihbar geldi. Arkadaşlar onlara müdahale ettiler. Gece boyu hem yangınlarla mücadele ederken hem de bir organize kötülükle mücadele ediyoruz. Bu durum enteresan, insan ülkesinde bunu niye yapar? Anlayabilmiş değiliz. Uluslararası çağrılar var. Hep söylüyoruz; uluslararası çağrıyı gerektirecek herhangi bir hususumuz yok. Bu panik oluşturmak için yapılıyor. İlgili arkadaşlarımın ve valiliklerin açıklamalarını baz alın. Başka tarihler, ülkeler, şehirlerdeki yangınlar sanki İzmir yangınıymış gibi servis ediliyor. Tüm bunlara 'organize kötülük' demekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Vatandaşlarımıza bu tür dezenformasyonlara kanmamalarını, bizlerin açıklamalarını takip etmelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
'KISA BİR ZAMANDA GÖZALTI İŞLEMİ OLACAK'
Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız. Burada çok düşük nem, yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgar adeta yanmak için sebep arayan ortamlar oluşturuyor. Lütfen bizler de gerekli hassasiyeti gösterelim. Eylül'ün 15'ine kadar alarm durumumuz devam ediyor. Gece-gündüz demeden bu tür durumlar oluştuğunda müdahale edecekler. Burada 4 gündür uyumayan arkadaşlarımız var. Yangına sebep olanlarla ilgili ciddi bir aşama kaydettiler. Bu kişilerle ilgili çok kısa bir zamanda gözaltı işlemi olacak."
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda çıkan ve geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları 3’üncü günde de devam ediyor. Alevlerin söndürüldüğü bölgedeki acı tablo, havadan dronla görüntülendi.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos akşamı çıkan yangın, rüzgarın de etkisiyle yayıldı.3 gündür devam eden yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 4 uçak, 14 helikopter, 70 kara aracı ve 445 personel alevlere müdahale etti. Yangında 17 ev yandı. 105 ev boşaltıldı. 44 iş yeri de tahliye edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, söndürülen alanlarda soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
Yangının 3’üncü gününde bölgedeki acı tablo, gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar, dronla havadan görüntülendi.
Dün saat 16.45 sıralarında Bozdoğan Alhisar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayıldı. Yaklaşık 15 saattir devam eden yangın bölgesinde alevler yerleşim yerlerini tehdit etti. Alhisar, Altıntaş, Örentat, Hışımlar, Güre Mahallelerinde ormanlık alanlarda etkili olan yangınla, ekipler dün gündüz ve gece boyunca çalışmalarına ara vermeden devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi tekrar başladı. Yangına 8 helikopter, 7 uçakla havadan müdahale edilirken hava araçları helikopterden görüntülendi. Karadan da yangına 32 arazöz, 11 su tankeri 5 dozer ve 303 personel müdahale ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan orman yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
Yangın, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'nde meydana geldi.
Kırsal alanda başlayan yangın ormana sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler karadan müdahale ederken, yangın söndürme helikopter ve uçakları da ekiplere sortileri ile havadan destek verdi.
Yangının şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkması, söndürme çalışmalarını oldukça zorlaştırdı. Alevlerin tehdit ettiği Örmepınar Mahallesi'nde de 45 vatandaş bölgeden tahliye edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüş kabiliyetine sahip yangın söndürme helikopteri devreye girerek alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı. Ekipler karadan yaptıkları çalışmalarla gece boyunca alevlerle adeta göğüs göğüse mücadele etti.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yangının sebep olduğu hasarın boyutu ise söndürme çalışmalarının ardından yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.
AFAD: İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir.
Ülkemizin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmalar ilk andan itibaren başlatılmıştır. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir.
Devletimiz, tüm imkanlarını seferber ederek yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın yanındadır.
Adalet Bakanlığı olarak, havadan ve karadan aralıksız bir şekilde müdahale edilen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılmaları için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma ekiplerimizi (CEKUT) görevlendirdik. 100 kişilik uzman CEKUT ekibimizi, araç ve ekipmanlarıyla birlikte yangınlara müdahale için teyakkuza geçirdik.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini, 29 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen orman yangınından 78 kişi etkilenmiştir. Hastanelerimizde 29 kişinin tedavisi devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bölgeye 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde 72 yangın çıktığını, bunların 45'inin kontrol altına alındığını, 27 yangına müdahalenin devam ettiğini bildirdi.
Devletin tüm imkanlarıyla yangınlardan etkilenen vatandaşların yanında olduğunu bildiren Altun, yangınların ilk anından itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde ve büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.
"İzmir'de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir. Devletimizin ilgili kurumları, yangınla mücadele sürecini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır." ifadesini kullanan Fahrettin Altun, şöyle devam etti:
"Ancak bu süreçte, kamuoyunda yangınlarla ilgili oluşan hassasiyeti istismar edebilecek yanlış bilgi ve haberler de dolaşıma girebilmektedir. Vatandaşlarımızın kasıtlı ve yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri, sadece resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları ve bilgilendirmeleri esas almaları büyük bir önem arz etmektedir."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İzmir'deki orman yangınlarına 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz ve 4 yer ekibiyle müdahale edildiğini bildirdi.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir'deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.
Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve belediyeler aracılığıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı, çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı." bilgisi verildi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.
''RESMİ AÇIKLAMA DIŞINDA KİMSEYE İTİBAR ETMEMELERİNİ ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM''
Yangınlarla mücadele ederken aynı zamanda dezenformasyonla da uğraştıklarını dile getiren Yumaklı, "Onlarla mücadele etmek yerine yangınla mücadele etmeyi seçiyoruz ancak hakikaten bizlerin çalışmalarını güçleştirici ya da kamuoyunda hassasiyeti yükseltici bu dezenformasyonların ülkesini, milletini seven hiç kimseye faydası yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bizlerin ya da resmi kurumların yaptığı açıklamaların dışında hiç kimseye, hiçbir açıklamaya, hiçbir habere itibar etmemelerini özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.
Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumuna ilişkin uyarısını yineleyerek şunları kaydetti:
"Bizler orman teşkilatı olarak alarma geçtik. Bütün ilgili kurum ve kuruluşlar alarma geçti ancak çok kıymetli vatandaşlarıma buradan bir konuyu hatırlatmak isterim. O da şu; bizler ne yaparsak yapalım sizlerin yardımı olmadan herhangi bir şekilde başarılı olamayız. Neden? Şu anda içinde bulunduğumuz ve hakikaten hiçbirimizin görmek istemeyeceği görüntüleri oluşturan yangın, maalesef ki bir tarladaki anızın yakılmasından meydana geldi. Bununla ilgili de ilgili kişiler gözaltına alınmış durumda. Basit bir şeyin nelere mal olacağını hepimizin tekrar düşünmesi lazım. Lütfen en azından bir hafta boyunca kapalı alanların dışında hiçbir ateş yakılmasın. Mümkünse ateş yanmaya sebebiyet verecek herhangi bir ortam oluşturulmasın."
Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, bu sabah Çanakkale yangınının kontrol altına alındığını açıkladıklarını, dün başlayan Bolu'daki yangının ise çok kısa sürede şiddetli rüzgar sebebiyle 30 kilometrelik alanı etkileyecek boyuta geldiğini söyledi.
Alanın geniş ve çok sarp olmasının, bölgede yarık ve dik kayalıkların bulunmasının müdahaleyi güçleştirdiğini dile getiren Yumaklı, Bolu'daki yangına 11 helikopter, 118 kara aracı ve 601 personelle müdahalenin sürdüğünü, gece boyunca çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Ekiplerin sonuç ala ala gittiğini söyleyen Yumaklı, şöyle devam etti:
"Çok şükür can kaybımız yok. Her şey bu anlamda kontrol altında. Ayvatlar, Umurlar, Yeniköy ve Seferler mahalleleri tedbiren tahliye edilmiş durumda. Yine tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu da trafiğe kapatıldı.
Diğer taraftan, dün saat 21.10'da İzmir Yamanlar'da başka bir yangın çıkmıştı. Gece boyu onunla da uğraştık ve o müdahaleler sonucunda belli bir enerji düşüklüğüne getirmiştik ki sabah 10.14'te bu yangına 2 kilometre ötede yeni bir yangın çıktı. Buna da yine 4 dakika içinde müdahale edildi. Birbirine yakın 2 yangın. 4 tanker uçağı, 15 helikopter, 70 kara aracı ve yaklaşık 450 personelle yangını kontrol altına almak için çalışıyoruz."
Yumaklı, İzmir'de de yine şiddetli rüzgarın çalışmaları zaman zaman engellediğine işaret ederek, "Yamanlar mevkisindeki yangınların yerleşim yerlerine çok yakın olması, bizi ilk başta çok yoğun şekilde buralara sevk etti. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ancak 16 ev yandı, 87 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. Yine burada da Valiliğimiz, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, ilgili kurumlar, yerel yönetimler hep birlikte yoğun şekilde gayret ediyorlar." dedi.
İzmir'de üçüncü bir yangın daha olduğunu belirten Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Saat 15.36'da Beydağı'nda meydana geldi. Yine burada da ilk müdahale 6 dakika sonra yapıldı. Buraya da 3 uçak, bir helikopter sevk ettik. Maalesef burası da kırsal alanda başlayıp orman alanına sirayet eden bir yangın. İzmir'deki yangınların çıkış sebeplerini kolluk güçleri araştırıyor, bununla ilgili Valilik gerekli açıklamayı yapacaktır. Yine bu sabah Manisa Gördes'te yangın olduğundan bahsetmiştim ve oldukça enerjisini düşürdüğümüzü söylemiştim ancak meteorolojik koşullar değişti. Çok kararsız ve şiddetli bir rüzgar yine başladı. Enerjisinde yeniden bir artış meydana geldi. Arkadaşlarımız buranın kontrol altına alınmasıyla ilgili de çok yoğun çabalarını sürdürüyorlar."
Bakan Yumaklı, bunların dışında kamuoyuna yansıyan ya da yansımayan birçok yangınla mücadelelerinin devam ettiğini vurgulayarak, "Bugün şu ana kadar ülke genelinde orman ve kırsal yangını olmak üzere - küçükleri hiç bahsetmiyorum, belli bir seviye üzerinde - 47 yangın çıktı. Bunların 30'u kontrol altına alındı, 17'sine müdahalelerimiz devam ediyor. Bu yangınların arasında büyüme potansiyeli olan Aydın Didim Akyeniköy'de saat 12.56'da çıkan yangın vardı. Buna da saat 13.05'te ilk müdahale yapıldı. 3 uçak, 5 helikopter, 27 kara aracı ve 155 personel sevk ettik. Yine bu yangın da kırsal alanda başlayıp maalesef orman alanına sirayet eden bir yangın. Bütün bu yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Bizler burada olacağız. Yangın sönene kadar buradayız." diye konuştu.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangınla mücadele sabaha kadar sürdü.
Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi. Yangının bulunduğu bölgelere çıkan yollar trafiğe kapatıldı, jandarma ve polis güvenlik önlemi aldı.
Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. Yangın, buradaki geri dönüşüm fabrikası, mermer, kablo, ahşap işletmeler, mobilya atölyesi gibi birçok dükkana sıçradı.
Öğleden sonra rüzgarın şiddetini düşürmesi üzerine hava araçları yeniden çalışmaya başladı. Helikopter ve uçaklar, yoğun olarak alevlerin bulunduğu alana su bırakıyor.
Yangın halen Karşıyaka, Bayraklı ve Çiğli ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanlar ile bazı yerleşim yeri ve sanayi sitesinde sürüyor. Şehrin birçok noktasından yoğun duman görülürken, ormanlık alanlara yakın bölgelerdeki bazı ev ve araçlar, sıçrayan yangın nedeniyle zarar gördü.
Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek veriyor.
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangında Onur Mahallesi tarafındaki bazı evlerin yandığı görüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor.
GÖYNÜK-NALLIHAN YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Göynük-Nallıhan kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Manisa'nın Gördes ilçesindeki yangın sürerken, bugün Yunusemre ilçesinde 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, 4 saatte kontrol altına alındı. Yunusemre ilçesindeki yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ile müdahale edildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
İzmir Karşıyaka'daki orman yangını, yerleşim yerlerine yaklaştı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangın kontrol altına alındı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınına müdahale için 4 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter ile Manisa’nın Gördes ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan destek sağlıyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yol kenarındaki elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yol açtığı, yaklaşık 700 hektar alanda etkili olan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
DAKİKA DAKİKA MÜDAHALE
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesi Büyük Anafarta köyünde dün saat 09.51'de çıkan yangına 3 dakika sonra müdahale edilmeye başlandığını kaydetti.
Müdahalenin 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle sürdüğünü, Valilik, AFAD, kolluk güçleri, yerel yönetimleri ve belediyelerin de söndürme çalışmasına destek olduğunu belirten Yumaklı, "Müdahalemiz gece boyunca devam etti. 'Çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' demiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve Çanakkale Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını dile getiren Yumaklı, aşırı sıcak hava, düşük nem, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevlerin büyüyüp yayıldığını anlattı.
Yangınla mücadelenin 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle sürdüğünü kaydeden Yumaklı, "Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla 'yüzde 100 kontrol altına alındı' diyemiyoruz çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Gün içinde burada da inşallah güzel haberi vereceğiz." diye konuştu.
"BOLU'DA YANAN ALAN İLE ÇIKAN DUMAN ARASINDA ORANTISIZLIK VAR"
Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü civarındaki yangının ise dün saat 12.41'de başladığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını ifade etti.
Alevlerle mücadelenin 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel ile yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:
"Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Günün ağarmasıyla takviye hava araçlarıyla müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız."
Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren 3 günün yangınlar bakımından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Veriler bugün, cumartesi ve pazar; bu 3 günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla orman teşkilatı, valiliklerimiz, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Bu 3 gün için çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı; bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum."
ECEABAT'TAKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, Eceabat'taki yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığını belirlediklerini söyledi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda etkilenen hiçbir yapının, tesisin olmadığını anlatan Yumaklı, "Çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten gidiş yönünü rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için oraya gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı." dedi.
Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."
Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.
İzmir'in Çeşme ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Alaçatı Mahallesi Çakabey mevkisindeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz ve 1 su ikmal aracıyla yangına müdahale edilmeye başlandı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Manisa’nın Gördes ilçesinde iki farklı noktada devam eden yangınlar 3’üncü gününde. Yangınlara ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, önceki gün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına dün sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.
DÜN 2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI
Dün, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3’üncü güne girildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Çanakkale'de 21 saattir devam eden orman yangınının zarar verdiği Tarihi Gelibolu Yarımadası dron ile görüntülendi.
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda dün sabah saatlerinde çıkan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Conkbayırı, Anzak Koyu ve Arıburnu Ovası'nda etkili olan yangında, Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.
Öte yandan, yaklaşık 21 saattir süren yangında son durum, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından havadan dron ile görüntülendi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Vişneli Mahallesi yakınlarındaki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.
Mahalle sakinlerinden Muzaffer Karayel, AA muhabirine, yangın olduğunu duyduktan sonra bölgeye gelerek çalışmalara destek verdiğini söyledi.
Bölgeye civar mahallelerden de yardım için gelenlerin olduğunu ifade eden Karayel, "Köylü olmasa bu yangın Torbalı ilçesine kadar gider. Aşırı rüzgar var. Allah'tan yer ekipleri de burada. Herkese geçmiş olsun." dedi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Eceabat, Manisa Gördes ve Bolu Göynük'teki orman yangınlarına ilişkin, "Devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum." dedi.
Bakan Yumaklı, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bugün Türkiye'de 33'ü orman, 30'u kırsal alan olmak üzere 63 yangına müdahale ettiklerini söyledi.
Bunlardan 60'ının yoğun mücadele sonucu söndürüldüğünü belirten Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda içinde bulunduğumuz Çanakkale-Eceabat Büyük Anafarta yangını sabah saat 09.51'de başlamıştı ve ilk müdahale 3 dakika içerisinde yapılmıştı. Ancak çok şiddetli rüzgar sebebiyle hızlı bir yayılma göstermişti. Havanın kararmasıyla beraber gün içerisinde yapılan müdahalelerle kara ekiplerimiz takviye yaparak bu müdahalelerine devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir risk söz konusu değil. Zaten Valiliğimiz ve diğer kolluk güçlerimiz gerekli tedbirleri birlikte almış durumda. Çok şükür 57. Alay Şehitliği'ne gelmeden gerekli müdahaleyle durduruldu. Conkbayırı'nda da herhangi bir yapının zarar görmediğini özellikle belirtmek istiyorum. Şu an itibarıyla her şeyin çok iyi gittiğini söyleyebilirim. İnşallah yarın sabah çok daha güzel haberler vereceğim."
Yumaklı, 3 ildeki yangınlara müdahalenin gece boyu süreceğini dile getirdi.
Bolu'daki yangına müdahaleye değinen Yumaklı, şu bilgileri verdi:
"Göynük'teki Bekirfakılar yangını da saat 12.41'de meydana gelmişti. 12.56'da da ilk müdahale yapıldı. Burada ilk başta nemin çok düşük olması, rüzgarın saatte 68 kilometre hızla esmesiyle orada da yangın çok hızlı bir yayılım gösterdi. Ancak orada da çalışmaların çok iyiye gittiğini söyleyebilirim. Arkadaşlarımız şu anda orada müdahaleye devam ediyorlar. Bolu'da da yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun yok. Gerekli tedbirler alındı. Herhangi bir risk söz konusu değil. Manisa Gördes’i söylemiştim. Burada da çok ciddi bir rüzgar vardı. Hem havadan hem karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Çok şükür burada da saatte 70 kilometreye yakın bir rüzgar hızı tespit edilmişti. Bu yangın da gayet iyi gidiyor. Özetle genel anlamda devam eden her 3 yangında da iyiye doğru giden bir süreç var. Yarın güzel haberler vererek bu 3 yangınımızla ilgili de bittiğini inşallah sizlerle paylaşmayı ümit ediyorum."
"İNŞALLAH BU SÜRECİ RAHATLIKLA ATLATACAĞIZ"
Bakan Yumaklı, yangınlarda canla başta mücadele eden orman kahramanlarına ve onların hemen yanı başında olan kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere teşekkür etti.
Çanakkale'den Akdeniz'e kadar yarın ve hafta sonu için yangın riskinin yüksek olmasıyla ilgili uyarısını yineleyen Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hepimizin çok ciddi bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Tabiri caizse kapalı alanların dışında, evin dışında ya da hangi ortamdaysak herhangi bir ateş yakılmaması ya da ateşle alakalı bir sonuç doğuracak bir eylemde bulunmamasını özellikle belirtiyorum. Gündüz söyledim, tekrar edeyim, biz bu 3 günü adeta bir seferberlik ilan ettik. İnşallah bu süreci rahatlıkla atlatacağız. İklim değişikliğinin etkisini her geçen gün çok ciddi bir biçimde hisseden dünyamızda özellikle Akdeniz çanağındaki ülkemizde elbette yangına hassas bölgelerin çokluğuyla bizlerin mücadele etmesini gerektiriyor."
Bu mücadelenin en önemli unsurunun vatandaşların kendilerine vereceği destek olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Yangın çıkan bütün illerimize ve halihazırda yangınların devam ettiği ama iyiye giden, iyiye gittiğini de söyleyebileceğimiz Çanakkale, Manisa ve Bolu'ya tekrar 'geçmiş olsun' diliyorum." diye konuştu.
Bolu’nun Göynük ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Yangına Bolu, Ankara ve Sakarya’nın yanı sıra birçok ilden bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Yangına orman ekipleri arazözlerle müdahale ederken, havadan da 7 yangın söndürme helikopteriyle alevlerle mücadele ediliyor. Yangın nedeniyle 2 mahalle ve 1 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar evlerinden alınarak daha güvenli bir bölgeye sevk edildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 100 hektarlık alan zarar görürken, birçok kentten gönderilen takviye ekiplerin de önümüzdeki saatlerde bölgeye ulaşması bekleniyor. Yangına müdahale için yangın söndürme uçağının da talep edildiği öğrenildi.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada 281 vatandaşın yangın alanından tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edilerek, 7 helikopter, 32 arazöz 66 iş makinesi ve 358 personelle yangına müdahale edildiği bildirildi.