SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar

Kayseri’de Hüdai Çeliker’in kaçak olarak sünnet ettiği 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren oldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun cinsel organı tamamen kesildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ve kabin işletmecisi Safiye D. tutuklandı. İkili, hâkim karşısında verdikleri ifadede suçu birbirlerinin üzerine attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 07:23 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 07:31
Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki F.E.B.'nin yasak olmasına rağmen özel bir sağlık kabininde yapılan sünneti sonrası kangren olan cinsel organının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabininin işletmecileri Safiye D. ve Selçuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"NASIL YAPILACAĞINI TARİF ETTİM"
Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünneti kendisinin değil, sağlık kabini işletmecisi Safiye D.'nin yaptığını, kendisinin de orada olduğunu ve sünnetin nasıl yapıldığını Safiye D.'ye tarif ettiğini öne sürdü.


"KÖYLERDE SÜNNET YAPIYORDU"
Safiye D. ise "Sünneti Hüdai Çeliker yaptı. Pansumana dikkat etmedi. Sünnetin ardından yapışkanlı elastik bir bandaj sardı. Daha sonra aileyi evine gönderdi ve süreci takip etmedi" dedi.

Hüdai Çeliker ile özel sağlık kabininin sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Selçuk T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüdai Çeliker'in 5 yıl önce de Develi Devlet Hastanesi'nin malzemeleriyle dışarıda kaçak sünnet yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.

2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B

Öte yandan sosyal medyada gündeme oturan olay sonrası Hüdai Çeliker'e çocuğunu sünnet ettiren aileler de paylaşımlarda bulundu. Kübra Hülya Uyanık, "Biz de oğlumuzu 5 yıl önce bu adama sünnet ettirdik. Kendisi Develi'de hastanede çalışıyordu. Oğlumun yaşı küçük olduğu için 'Hastanede buna narkoz veremem ama sünneti dışarıda yapabilirim' demişti. Bizim eve gelip sünneti yapmıştı. Haberlerde yaşanan olayı izleyince şükrettim" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Yeni değil 4 yıl önce de bu kişi köylerde yanındaki temizlik görevlisiyle birlikte sünnet yapıyordu" dedi.

Kaçak sünnet hayatını kararttı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu! Valilik açıkladı: 3 kişi gözaltına alındıKaçak sünnet hayatını kararttı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu! Valilik açıkladı: 3 kişi gözaltına alındı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu! Valilik açıkladı: 3 kişi gözaltına alındı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye’den küresel enerji yatırımları: 4 ülkede petrol ve doğal gaz aranacak! Anlaşmalar tamam
Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı kabul etti! Batı’ya tepki İslam dünyasına çağrı: İsrail’e baskılar artsın diye çalışacağız
Türk Telekom
Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar
Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den F-16, Eurofighter ve Çelik Kubbe mesajı! ABD ve Talabani’ye PKK tepkisi: Amacımız kilidi kapatmak
Başkan Erdoğan’dan Guterres’in ’Afrika’ çıkışına destek! Dünya 5’ten büyüktür vurgusu: BMGK’nın yapısı kökten değişmeli
UEFA Süper Kupa’da şampiyon Real Madrid! Mbappe siftah yaptı... Arda Güler 4. kupasını kaldırdı
GÜRZ-7’den kırmızı listeye çizik! PKK’lı Bervar kod Seyran Çomak etkisiz hale getirildi: 29 şehidin kanı yerde kalmadı
CANLI TAKİP | İran İsrail’e saldıracak mı? Biden ateşkes olursa misilleme gelmeyecek dedi! Katar’da kritik görüşme: Hamas masada yok mu?
Dünyada maymun çiçeği alarmı! DSÖ Uluslarası acil durum ilan etti: Ölü sayısı geçen yılın toplamını aştı
AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Türkiye’ye çağ atlattık | Muhalefeti de dönüştürmeyi başardık
Trump’ın ’sus payı’ davasında yargıç kararı: Çekilmeyi gerektirecek bir durum yok! | Kızı Biden ve Harris’e çalışıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake MİT’e övgü yağdırdı: Türkiye’den başkası yapamaz
Kamala Harris’in kampanya ekibinden büyük skandal! Google ile iş birliği ortaya çıktı: Haberlere müdahale ediyorlar
SON DAKİKA