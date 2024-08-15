Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar

Kayseri'nin Develi ilçesinde, 7 yaşındaki F.E.B.'nin yasak olmasına rağmen özel bir sağlık kabininde yapılan sünneti sonrası kangren olan cinsel organının kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan sağlık memuru Hüdai Çeliker ile sağlık kabininin işletmecileri Safiye D. ve Selçuk T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"NASIL YAPILACAĞINI TARİF ETTİM"
Sulh ceza hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünneti kendisinin değil, sağlık kabini işletmecisi Safiye D.'nin yaptığını, kendisinin de orada olduğunu ve sünnetin nasıl yapıldığını Safiye D.'ye tarif ettiğini öne sürdü.
"KÖYLERDE SÜNNET YAPIYORDU"
Safiye D. ise "Sünneti Hüdai Çeliker yaptı. Pansumana dikkat etmedi. Sünnetin ardından yapışkanlı elastik bir bandaj sardı. Daha sonra aileyi evine gönderdi ve süreci takip etmedi" dedi.
Hüdai Çeliker ile özel sağlık kabininin sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Selçuk T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüdai Çeliker'in 5 yıl önce de Develi Devlet Hastanesi'nin malzemeleriyle dışarıda kaçak sünnet yaptığı gerekçesiyle soruşturma geçirdiği ortaya çıktı.