Küçük çocuğun cinsel organı kangren olmuştu | Kaçak sünnet skandalında yeni gelişme! Mahkemede suçu birbirlerinin üzerine attılar

2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B

Öte yandan sosyal medyada gündeme oturan olay sonrası Hüdai Çeliker'e çocuğunu sünnet ettiren aileler de paylaşımlarda bulundu. Kübra Hülya Uyanık, "Biz de oğlumuzu 5 yıl önce bu adama sünnet ettirdik. Kendisi Develi'de hastanede çalışıyordu. Oğlumun yaşı küçük olduğu için 'Hastanede buna narkoz veremem ama sünneti dışarıda yapabilirim' demişti. Bizim eve gelip sünneti yapmıştı. Haberlerde yaşanan olayı izleyince şükrettim" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Yeni değil 4 yıl önce de bu kişi köylerde yanındaki temizlik görevlisiyle birlikte sünnet yapıyordu" dedi.