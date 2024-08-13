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Kaçak sünnet hayatını kararttı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu! Valilik açıkladı: 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Hüdai Çeliker’in kaçak olarak sünnet ettiği 7 yaşındaki çocuğun cinsel organı kangren oldu. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun cinsel organı tamamen kesildi. Yaşananları anlatan küçük çocuğun babası, "Oğluma 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim diye korkutmuş." ifadelerini kullandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 07:02 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 16:07
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Küçük çocuğun cinsel organı kangren oldu! Valilik açıkladı: 3 kişi gözaltına alındı

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Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.

SÜNNET SAĞLIK KABİNİNDE GERÇEKLEŞTİ
Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi.

CİNSEL ORGANI KANGREN OLDU
Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi. İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi. Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

'KÖKÜNDEN KESERİM'
Yaşananlara anlatan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi.

Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Ben de 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikâyet edeceğim' dedim. Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi. Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.

2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki F.E.B

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Valilikten yapılan açıklamada, ulusal basın ve bazı sosyal medya platformlarında yer alan "Kaçak sünnet hayat kararttı" başlıklı habere ilişkin iddialar hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, incelenme sonucu Develi ilçesinde bulunan özel bir sağlık kabininde 18 Temmuz'da kamuda görevli H.Ç. tarafından yapılan sünnet işleminden bir süre sonra gelişen kangren komplikasyonu ile ailenin Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurduğu kaydedildi.

Sünnetin yapıldığı özel sağlık kabininin yetkisiz işlem neticesinde kapatıldığı ve sünnet yaptığı iddia edilen H.Ç'nin Develi Kaymakamlığı tarafından açığa alındığı belirtilen açıklamada, "Develi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgisi olan 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli ve idari tahkikata başlanmıştır. Hastanın tedavisine Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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