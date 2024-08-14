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Sakın bunu yapmayı unutmayın: Tapu sahiplerine 14 gün süre veriliyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili önemli düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemeler kapsamında, taahhütname altında olan araziler için tapu sahiplerinin belgelerini 14 gün içinde tamamlamaları zorunlu hale getirildi. Bakanlık, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının belirlediği yöntemlerle bu arazilerin kayıt altına alınacağını açıkladı. Miras yoluyla edinilen arazilerde itiraz durumunda, itiraz edilen hisse oranlarına tekabül eden kayıtların iptal edileceği vurgulandı.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 08:56 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 08:56
Sakın bunu yapmayı unutmayın: Tapu sahiplerine 14 gün süre veriliyor!

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tapu sahiplerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Miras yoluyla edinilen ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilerle ilgili eksik belgelerin 14 gün içinde tamamlanması gerektiği bildirildi. Bakanlık, sistemde yaptığı yeni düzenlemelerle birlikte, bu sürenin sonunda eksik belgeleri bulunmayan tapuların kayıtlarının geçersiz sayılacağını belirtti. Özellikle, mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar, ilgili hisse oranlarına denk gelen kayıtların iptal edilmesine yol açacak. Bakanlık yetkilileri, tapu sahiplerini bu konuda dikkatli olmaya ve belgelerini zamanında tamamlamaya davet etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kapsamında önemli değişiklikler yaparak tüm tapu sahiplerinin gerekli belgeleri 14 gün içinde sunmalarını zorunlu hale getirdi. Yeni düzenlemelerle birlikte, ÇKS kayıt süreçleri, denetim prosedürleri ve sistem güncellemeleri netleşti.

Kayıt Süreçleri ve Denetim Prosedürleri

Yapılan değişiklikler, ÇKS'nin kayıt süreçlerinde yenilikler getirirken, özellikle taahhütname altında olan arazilerin üretim yılına ait uydu görüntüleri veya tespit komisyonlarının belirlediği yöntemlerle kaydedileceği belirtildi.

Kayıtların İptali

Mirasçılar veya hissedarlar, taahhütname altındaki arazilere üretim yılı içinde itiraz ederlerse, itiraz edilen hisse oranlarına karşılık gelen alanların kayıtları iptal edilecek. Bu durum, özellikle miras yoluyla edinilen ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilerde geçerli olacak.

Belgelerin Temini ve İtirazlar

Bakanlık, tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini vurguluyor. Veraset yoluyla edinilen ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere mirasçılar veya hissedarlar itiraz ederse, bu arazilere ait kayıtlar, üretim yılı itibariyle taahhütname süresi boyunca geçersiz sayılacak.

Askıda Kayıtlar

Mart ayında, ÇKS kayıtları il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 14 gün süreyle askıya çıkarılacak. Askıda olan bu kayıtlar, sadece mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda değerlendirilecek.

Mirasçılık Belgesi ve İntikal İşlemleri

Tapu sicilinde kayıtlı malikin vefatı durumunda, mirasçılar tarafından tescil edilmemiş araziler intikali yapılmamış olarak kabul edilecek. Bu arazilere yönelik yapılan taahhütname başvurularında, mirasçılar tarafından yapılan itirazlarda mirasçılık belgesi zorunlu hale getirildi.

Talep Edilen Belgeler

İntikali yapılmamış arazilere yönelik taahhütname başvurularında, hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname istenecek. Veraset yoluyla ortak olunan arazilerde hisse oranları belirsizse, tüm hissedarlarla yapılmış kira sözleşmesi veya taahhütname talep edilecek.

Bu düzenlemeler, tapu sahiplerinin ve mirasçıların dikkatini çekerken, ÇKS'ye kayıtlı olan araziler için gerekli belgelerin temini ve kayıt işlemleri konusunda titiz davranmaları gerektiği belirtiliyor.

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