Sakın bunu yapmayı unutmayın: Tapu sahiplerine 14 gün süre veriliyor!

Belgelerin Temini ve İtirazlar

Bakanlık, tapu sahiplerinin 14 gün içinde gerekli belgeleri temin etmesi gerektiğini vurguluyor. Veraset yoluyla edinilen ve taahhütname ile başvurusu yapılan arazilere mirasçılar veya hissedarlar itiraz ederse, bu arazilere ait kayıtlar, üretim yılı itibariyle taahhütname süresi boyunca geçersiz sayılacak.

Askıda Kayıtlar

Mart ayında, ÇKS kayıtları il ve ilçe müdürlükleri ile muhtarlıklarda 14 gün süreyle askıya çıkarılacak. Askıda olan bu kayıtlar, sadece mirasçılar veya hissedarlar tarafından yapılan itirazlar doğrultusunda değerlendirilecek.