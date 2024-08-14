Balıkesir’de akılalmaz son! Girdiği çayda kaybolan gencin cesedi bulundu

Balıkesir 'in Gönen ilçesinde, arkadaşlarıyla piknik yaptığı yerde çaya giren ve akıntıya kapılıp kaybolan kişinin cesedi bulundu.





ARKADAŞLARI JANDARMAYI ARADI

Bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolan Trabzonlu'nun durumunu fark eden arkadaşları jandarmaya bilgi verdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye, jandarma ekiplerinin yanı sıra itfaiye, sağlık, AFAD ve Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Yenice Barajı'nın su seviyesi azaltıldı, arama çalışmalarına 7 dalgıç da dahil oldu.