40 yıl boyunca taş gibi çalışacak tüyo: Çamaşır makinesi kendini böyle temizleyecek!

🚨 AYDA BİR BU MODU KULLANIN 🚨

Çoğu kişi tarafından bilinmese de, son nesil çamaşır makinelerinde bulunan kendi kendini temizleme modu, makinenizin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için mükemmel bir yol! Eğer makinenizi haftada en az 2 kez kullanıyorsanız, bu modu ayda bir kez çalıştırmanızda büyük fayda var. Ayrıca, makinenizin filtrelerini de ayda bir kez düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. 🧼✨