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Öğrenciler ve veliler dikkat! Merdiven altı kırtasiye malzemeleri tehlike saçıyor! Uzmanlardan uyarı: Alo 175'e şikayet edin

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenciler ve velileri merdiven altı kırtasiye ürünleri hakkında uyaran uzmanlar “Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya 'ALO 175' tüketici hattından şikayette bulunabilir." şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:17 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:17
Öğrenciler ve veliler dikkat! Merdiven altı kırtasiye malzemeleri tehlike saçıyor! Uzmanlardan uyarı: Alo 175’e şikayet edin

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Ders zilinin çalmasına sayılı günler kala veli ve öğrencilerin alışveriş telaşı başlarken sektör temsilcileri, merdiven altı olan, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Vecdet Şendil, okul alışverişine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şendil, kırtasiye ürünlerinde güvenilirlik oranının yüzde 99 düzeyinde olduğunu belirterek, "Velilerimizin bu noktada hiçbir endişesi olmasın. Biz sektör olarak, TÜKİD olarak her zaman öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Çocuklar bizim geleceğimiz. Hedefimiz, çocuklarımızın alacağı eğitimde her zaman onlara en iyiyi sunmaktır." dedi.

Velilerin alışverişlerini, alanında ihtisaslaşmış kırtasiye perakendecilerinden yapmalarını tavsiye eden Şendil, "Velilerimizin, kendilerine 12 ay boyunca hizmet veren, işi kırtasiye olan, alanında ihtisaslaşmış, ürünleri tanıyan, onları doğru ürüne yönlendirebilecek, sorularına cevap alabilecekleri, zengin ürün çeşitliliğine sahip noktalar olan kırtasiye perakendecilerini tercih etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"GÜVENSİZ ÜRÜNLER ŞİKAYET EDİLEBİLİR"

Vecdet Şendil, Ticaret Bakanlığının önceki yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99'unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelemiz devam edecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı. Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler."

Ticaret Bakanlığının denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) ilan edilerek tüketicilerin bilinçlendirildiğini aktaran Şendil, tüketicilerin aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi.

Şendil, "Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya 'ALO 175' tüketici hattından şikayette bulunabilir." şeklinde konuştu.

"ÜRÜN FİYATLARI TERCİHLERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR"

TÜKİD Başkanı Şendil, ürün fiyatlarının alım gücü ve tercihlere göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ila 60 artış olduğunu ifade eden Şendil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl bir çanta ortalama 1600 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."

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