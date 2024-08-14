Öğrenciler ve veliler dikkat! Merdiven altı kırtasiye malzemeleri tehlike saçıyor! Uzmanlardan uyarı: Alo 175’e şikayet edin

Şendil, "Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan ürünlerin hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dikkat etmeliler. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar. Eğer veliler satın aldıkları ürünün güvensiz olduğunu düşünüyor ve ürün kimliğinden şüphe ediyorlarsa 'tuketici.gov.tr' adresli siteden veya 'ALO 175' tüketici hattından şikayette bulunabilir." şeklinde konuştu.

Geçen yıl ile bu yılı kıyasladıklarında, genel olarak ürün bazında yüzde 30 ila 60 artış olduğunu ifade eden Şendil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl bir çanta ortalama 1600 ile 1800 lira arasında dolacak. Ürün fiyatları, elbette alım gücüne ve tercihlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin 400 liraya da okul çantası alabilirsiniz, bin liraya da. Tüketicinin, talebine ve gelir durumuna göre satın alma tercihleri değişiyor."