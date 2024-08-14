Resimdeki gizli köpeği 8 saniyede bulmak için en az 120 IQ’ya sahip olmak lazım! Kafaları allak bullak eden optik illüzyon

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Zeka oyunları arasında popüler olan bu test, gözlem yeteneğinizi ölçmek için harika bir fırsat sunuyor. Resimdeki gizli köpeği bulmaya çalışın, ancak unutmayın, bu bulmacayı sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar 8 saniyede çözebiliyor!