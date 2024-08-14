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Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir'de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı! Nazi kaskını yurt dışından sipariş etmiş

18 yaşındaki Arda K. kendini bilgisayar oyununa kaptırdı. Maske, balta, bıçak ve çelik yelekle sokağa çıktı. Önüne geleni bıçakladı. YouTube'daki kanalından saniye saniye o anları yayımladı. Bu planı günler öncesinden hazırladığı anlaşıldı. Sosyal medyada yazdığı not ise tehlikenin boyutunu bir kez daha kanıtlarken, saldırganın, yapacağı katliam için el kitabı yazdığı ortaya çıktı. Evinden çıkanlar ise hayrete düşürdü. Arda K'nın Nazi kaskını da yurt dışından sipariş ettiği belirlendi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 07:17 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 13:56
Kanlı katliamda yeni detaylar! Eskişehir’de 5 kişiyi yaralayan caninin el kitabı ortaya çıktı! Nazi kaskını yurt dışından sipariş etmiş

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Tepebaşı Camii yanındaki çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki Arda K.hakkında yeni detaylara ulaşıldı.

Arda K'nın ekipmanlarıArda K'nın ekipmanları

Arda Küçükyetim, pazartesi akşamı Call Of Duty adlı bilgisayar oyunundaki gibi Nazilere ilişkin 'Kara Güneş' sembolü olan bir hücum yeleği giyip maske ve kask taktı.

Beline bağladığı balta ve bıçakla çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırarak yaraladı. Bu anları bir de kask kamerasıyla canlı yayınladı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği Arda K. gözaltına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 2'si ağır, 5 yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Arda K.Arda K.

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada; anne ve babasının bir fabrikada işçi oldukları öğrenilen Arda K'nın, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısına da ulaşılamadığı bildirildi. Adliyeye sevk edilen Arda K.çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SALDIRIYI ADIM ADIM PLANLAMIŞ
Bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğu ve bu oyunlardan etkilenerek saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K'nın; saldırıdan önce "Mass Cleaner El Kitabı" başlığıyla yazdığı bir blog yazısında saldırıyı adım adım planladığına ilişkin ifadeler yer aldı.

EVİNDE YAZILAR BULUNDU
Kendisine "Temizleyici" ve "Aziz" diyen Arda K'nın evinde yapılan aramada, mülteciler, LGBT bireyler, feministler, komünistler ve Marksistler gibi birçok grup ve ideolojiye öfke duyduğu, saldırılar planladığı, başkalarının da saldırması için yol gösteren yazılar bulundu.

Çeşitli ülkelerde büyük kayıplara yol açan saldırıların faillerini idol edindiği görülen Arda K'nın 1995 yılında Oklahama City'de 2.5 ton patlayıcıyla 168 kişinin ölümü, 680 kişinin yaralanmasına yol açan saldırının baş faili Timothy McVeigh'i örnek gösterdiği paragrafın hemen altında kırmızı ile yazdığı "Toplu insan ölümü" notu dikkat çekti.

KASK YURT DIŞINDAN
Arda K'nın saldırıda kullandığı kaskı da yurt dışından sipariş ettiği ortaya çıktı.

Kaskın yurtdışından alındığı ortaya çıktı. Kaskın yurtdışından alındığı ortaya çıktı.

Yaklaşık 1 buçuk kilo ağırlığındaki yüksek mukavemetli 2. Dünya Savaşı Alman M35 çelik taktik savaş kaskını 18 Temmuz'da internetten 2 bin 314 TL'ye sipariş eden şüpheli, ithalat vergisi ve kargonun ne zaman kendisine ulaşacağıyla ilgili 30 Temmuz'da bir forum sitesinde başlık açtı.

O başlığı açan kişinin Eskişehir'de saldırı gerçekleştirmek üzere hazırlık yaptığından habersiz olan diğer kullanıcılar ise 'Skreewie' kullanıcı isimli şahsın kendilerine yönelttiği soruları cevapladı.

O sitede bulunan yorumlar.O sitede bulunan yorumlar.

Olayın gerçekleşmesinin ardından bahsi geçen forum sitesindeki başlık silindi.

Şüphelinin forum sitesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.Şüphelinin forum sitesinde yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

UZMAN İSİMLER DEĞERLENDİRDİ
Arda K'nın oyun bağımlılığı ve saldırı arasındaki bağlantıyı uzmanlar yanıtladı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Şiddet içerikli dijital oyunlar, gençlerin gerçeklik algısını bulanıklaştırıp şiddeti normalleştirebiliyor. Özellikle gelişim çağında, bu oyunlarda görülen davranışlar taklit eğilimi oluşturabiliyor. Bir oyun karakterine benzer şekilde insanlara saldıran bir gencin, oynadığı oyunlardan etkilendiğini söyleyebilmek elbette mümkün. Sadece oyunları suçlamak yeterli olmaz. Aile yapısı, sosyal çevre, bireyin psikolojik durumu gibi etmenler de bu tür davranışları tetikleyebilir" dedi.

Klinik Psikolog Dr. Rukiye Karaköse ise "Ruh sağlığı ve hastalıkları; aile, okul, medya, sosyal ilişkiler ve oyun, eğlence gibi çevresel faktörlerden etkilenebilir. Çevresel etkenler olumsuz olduğunda maalesef suç işleme ve şiddete başvurmalar görülür. Şiddete şahit olmak, şiddeti modellemeye yol açabilir. Özellikle şiddet içerikli oyunları kontrolsüzce ve uzun saatler oynayan gençlerde bu modelleme kolaylaşıyor. Kaldı ki genetik olarak sağlıklı ve şiddete başvurması düşük ihtimal olan çocuk ve gençler dahi bu içeriklerden olumsuz etkileniyor." ifadelerini kullandı.

KARA GÜNEŞ SEMBOLÜ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Arda K'nın kıyafetindeki Nazi amblemi de dikkat çekti. Bu sembol Kara Güneş'ti! 2019'da Yeni Zelanda'da bir saldırı düzenleyen Brenton Tarrant isimli saldırganın da üzerinde 'Kara Güneş' sembolü yer alıyordu.

Brenton Tarrant Brenton Tarrant



SS-Sembolü, köşeleri yukarıya doğru bakan iki "S" harfi şeklinde tasvir edildi. Bu sembol, Schutzstaffel'in (SS) baş harflerinden oluşuyordu. Orijinal olarak Heinrich Himmler tarafından tasarlandı.

Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle gamalı haç sembolü birçok ülkede yasaklandı. Neo-Nazi ve ırkçı fikirlere sahip gruplar, Kelt haçı ve özellikle kara güneş sembollerine yöneldi.

Eskişehirde dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurduEskişehirde dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu

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