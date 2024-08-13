Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih: 2024-08-14
Saat: 04:54:28 TSİ
Enlem: 35.05472 N
Boylam: 37.02306 E
Derinlik: 13.04 km
Suriye'nin Salamiyah, Hamah bölgesinde saat 04.54 sıralarında yerin 13.04 km altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
14 AĞUSTOS AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-08-14 04:54:28
|35.05472
|37.02306
|13.04
|MW
|4.0
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
|Detay
|2024-08-14 04:22:56
|38.35444
|38.36472
|7.07
|ML
|1.4
|Battalgazi (Malatya)
|Detay
|2024-08-14 04:19:01
|37.08167
|28.23472
|6.97
|ML
|1.8
|Menteşe (Muğla)
|Detay
|2024-08-14 04:17:50
|40.19278
|33.39028
|11.96
|ML
|1.3
|Kalecik (Ankara)
|Detay
|2024-08-14 04:12:37
|39.27611
|41.08806
|7.11
|ML
|1.5
|Karlıova (Bingöl)
|Detay
|2024-08-14 03:53:57
|38.51944
|37.30972
|6.95
|ML
|1.8
|Darende (Malatya)
|Detay
|2024-08-14 03:36:18
|38.09167
|37.16694
|7.81
|ML
|2.3
|Ekinözü (Kahramanmaraş)
|Detay
|2024-08-14 03:26:49
|38.25194
|37.8175
|7.26
|ML
|1.1
|Doğanşehir (Malatya)