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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 05:07 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 05:11
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem!

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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih: 2024-08-14
Saat: 04:54:28 TSİ
Enlem: 35.05472 N
Boylam: 37.02306 E
Derinlik: 13.04 km

Hatay’ın Suriye sınırında depremHatay’ın Suriye sınırında deprem

Suriye'nin Salamiyah, Hamah bölgesinde saat 04.54 sıralarında yerin 13.04 km altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

14 AĞUSTOS AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-14 04:54:28 35.05472 37.02306 13.04 MW 4.0 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [119.07 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2024-08-14 04:22:56 38.35444 38.36472 7.07 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) Detay
2024-08-14 04:19:01 37.08167 28.23472 6.97 ML 1.8 Menteşe (Muğla) Detay
2024-08-14 04:17:50 40.19278 33.39028 11.96 ML 1.3 Kalecik (Ankara) Detay
2024-08-14 04:12:37 39.27611 41.08806 7.11 ML 1.5 Karlıova (Bingöl) Detay
2024-08-14 03:53:57 38.51944 37.30972 6.95 ML 1.8 Darende (Malatya) Detay
2024-08-14 03:36:18 38.09167 37.16694 7.81 ML 2.3 Ekinözü (Kahramanmaraş) Detay
2024-08-14 03:26:49 38.25194 37.8175 7.26 ML 1.1 Doğanşehir (Malatya)

SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 5.2, 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe deprem! Çevre illerden hissedildiSON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 5.2, 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe deprem! Çevre illerden hissedildi
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay'ın Suriye sınırında 5.2, 3.8 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe deprem! Çevre illerden hissedildi

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