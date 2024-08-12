Baykar’ın yeni mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 2 testlerini başarıyla tamamladı

Baykar savunma sanayi alanındaki en son yeniliği olan mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testini başarıyla tamamladığını belirtildi.

Mini akıllı seyir füzesi Kemankeş 2, sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı.

Şirket, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, Kemankeş 2'nin test videosunu paylaştı ve 'milli teknoloji hamlesi' etiketiyle duyurdu.

Mini akıllı seyir füzesi 'Kemankeş 2'nin sistem tanımlama testi yapıldı

Kemankeş 2, ilk kez mayıs ayında EFES-2024 tatbikatı kapsamında düzenlenen savunma sanayi sergisinde sergilendi. Jet motoru sayesinde yaklaşık 1 saat havada kalabilen ve 200 + kilometre menzil sunan bu füze, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi ile hedefleri tanıyıp zorlu hava koşullarında bile tam isabetle imha edebilme kapasitesine sahip.