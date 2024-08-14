Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...





Özellikle Dilan Polat, internette kendisi hakkında yazılan bir yorumu radarına aldı. İddiaya göre bir takipçisinin hakkında yaptığı paylaşımla çılgına dönen Polat, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu.



ÇİLEDEN ÇIKTI

İddiaya göre Nuriye Ö, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de sosyal medya hesabından Dilan Polat'la ilgili "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" şeklinde bir yorumda bulundu.