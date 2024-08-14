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Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...

5 Kasım 2023’ten beri cezaevinde bulunan Dilan Polat, sosyal medyadan geri kalmadı. Polat, bir takipçisinin "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" yorumuyla çılgına döndü. Avukatlarına talimat veren Polat, kullanıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık ise örnek Yargıtay kararları ışığında "sahtekar" sözcüğünün hakaret sayılmadığını vurgulayarak fikir özgürlüğü kapsamında dosyaya takipsizlik kararı verdi.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 11:03 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 11:15
Dilan Polat çılgına döndü! Savcılığa koştu: Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem...

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Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında 5 Kasım 2023'ten beri cezaevinde tutuklu bulunan Dilan-Engin Polat çifti avukatları aracılığıyla sosyal medyada haklarında yazılan yorumları takip etmeyi sürdürüyor.



Özellikle Dilan Polat, internette kendisi hakkında yazılan bir yorumu radarına aldı. İddiaya göre bir takipçisinin hakkında yaptığı paylaşımla çılgına dönen Polat, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu.

ÇİLEDEN ÇIKTI
İddiaya göre Nuriye Ö, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de sosyal medya hesabından Dilan Polat'la ilgili "Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma. Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür" şeklinde bir yorumda bulundu.

Dilan Polat.Dilan Polat.



Takipçisinin paylaşımı Dilan Polat'ı adeta çileden çıkardı.

KABA SÖZ HAKARET SAYILMAZ
Polat, avukatları aracılığıyla takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak gerektiğini vurgulayarak rencide edici, ağır eleştiri niteliğinde veya kaba sözler söylenmesinin hakaret suçunun oluşması için yeterli olmadığını belirtti.


SAVCILIKTAN ÖRNEK YARGITAY KARARLARI VURGUSU
Sabah'ta yer alan habere göre; Örnek teşkil eden çeşitli Yargıtay kararları olduğunun altını çizen savcılık, "Rahatsız edici nitelikte davranış", "Ağır eleştiri niteliğindeki davranış", "Kaba söz" ve "Kaba ve nezaket dışı hitap tarzı" kavramlarına yer verildiğini, "sahtekar" şeklindeki sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşturmadığını açıkladı.

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