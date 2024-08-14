Eskişehir'deki maskeli saldırgandan kurtulanlar dehşet anlarını anlattı: "Ben onu görünce 'bu terörist' dedim! Böyle bir şeyi anca terörist yapar"

Eskişehir'deki bıçaklı saldırıda boynundan yaralanan ve kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulamaları ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Metin Korkmaz (64), gazetecilere yaptığı açıklamada, olay günü bir arkadaşının daveti üzerine çay içmek için çay bahçesine geldiğini söyledi.

Çay bahçesinde oturduğu sırada şüphelinin koşarak gelip birini bıçakladıktan sonra bir başkasına yöneldiğini, o kişinin de kaçmaya çalışırken önünde düştüğünü anlatan Korkmaz, "Ben 'yapma ayıptır' dedim. 'Sana ne' dedi ve beni de boynumdan bıçakladı, sonra gitti. Önümde bir kişi vardı, onu göbeğinden, bir tane daha bir adam vardı, onu da kalçasından bıçaklayıp gitti. Ambulans geldi, beni buraya getirdi. Bir can pazarı oldu. Yaklaşanı bıçaklıyordu." dedi.