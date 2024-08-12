İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.