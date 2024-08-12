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SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 5.2 ve 3.8 büyüklüğünde peş peşe deprem! Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay’ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 00:12 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 00:31
SON DAKİKA I AFAD açıkladı: Hatay’ın Suriye sınırında 5.2 ve 3.8 büyüklüğünde peş peşe deprem! Çevre illerden hissedildi

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Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılarDepremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar

Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.

Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:23:56:00 TSİ
Enlem:35.12111 N
Boylam:36.84278 E
Derinlik:19.38 km

PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'nin Hama bölgesinde saat 00.02 sıralarında yerin 25.81 km altında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD son depremler listesiAFAD son depremler listesi

13 AĞUSTOS AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-08-12 23:55:59 35.12194 36.91722 25.83 MW 5.2 Hama (Suriye) - [107.13 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2024-08-12 23:20:42 40.21028 31.77778 6.87 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) Detay
2024-08-12 23:15:52 40.38778 24.37778 7.0 ML 2.3 Ege Denizi Detay
2024-08-12 22:26:47 36.18833 30.73528 18.1 ML 2.0 Akdeniz - [31.47 km] Kumluca (Antalya) Detay
2024-08-12 22:18:35 38.1 38.71917 7.0 ML 1.9 Pütürge (Malatya) Detay
2024-08-12 21:52:08 39.03722 27.705 7.0 ML 1.1 Kırkağaç (Manisa) Detay
2024-08-12 21:30:42 35.17056 36.94028 24.77 MW 3.9 Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.47 km] Yayladağı (Hatay) Detay
2024-08-12 21:20:49 40.24139 24.51083 6.73 ML 2.1 Ege Denizi

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