Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Son dakika haberleri... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Suriye sınırında 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Suriye'nin Hama bölgesinde saat 23.56 sıralarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin 19 kilometre derinliğinde olan deprem Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktılar.
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Hama (Suriye) - [102.96 km] Yayladağı (Hatay)
Tarih:2024-08-12
Saat:23:56:00 TSİ
Enlem:35.12111 N
Boylam:36.84278 E
Derinlik:19.38 km
PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Suriye'nin Hama bölgesinde saat 00.02 sıralarında yerin 25.81 km altında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
13 AĞUSTOS AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2024-08-12 23:55:59
|35.12194
|36.91722
|25.83
|MW
|5.2
|Hama (Suriye) - [107.13 km] Yayladağı (Hatay)
|Detay
|2024-08-12 23:20:42
|40.21028
|31.77778
|6.87
|ML
|1.4
|Beypazarı (Ankara)
|Detay
|2024-08-12 23:15:52
|40.38778
|24.37778
|7.0
|ML
|2.3
|Ege Denizi
|Detay
|2024-08-12 22:26:47
|36.18833
|30.73528
|18.1
|ML
|2.0
|Akdeniz - [31.47 km] Kumluca (Antalya)
|Detay
|2024-08-12 22:18:35
|38.1
|38.71917
|7.0
|ML
|1.9
|Pütürge (Malatya)
|Detay
|2024-08-12 21:52:08
|39.03722
|27.705
|7.0
|ML
|1.1
|Kırkağaç (Manisa)
|Detay
|2024-08-12 21:30:42
|35.17056
|36.94028
|24.77
|MW
|3.9
|Salamiyah, Hamah (Suriye) - [104.47 km] Yayladağı (Hatay)
|Detay
|2024-08-12 21:20:49
|40.24139
|24.51083
|6.73
|ML
|2.1
|Ege Denizi