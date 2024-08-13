Cuma günü özel olarak gündeme gelecek! Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformlarına net uyarı: Gereğini yaparız

Eskişehir'de bir çay bahçesindeki oturan vatandaşlara bıçakla saldıran ve 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün akşam saatlerinde Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K., çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırdı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyen Arda Küçükyetim, bölgede bulunan 5 vatandaşı bıçakla yaraladıktan sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Arda K. isimli şüpheli, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince alınan geniş güvenlik tedbirleri altında 5 kişiye yönelik 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçu çerçevesinde adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade veren şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme heyeti şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
"ÜZÜCÜ OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Yaşanan kan donduran olay sonrası Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman çok önemli açıklamalarda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre, Yayman şu ifadeleri kullandı:
Eskişehir'deki üzücü olayı yakından takip ediyoruz. Aslında bu tekil olay dahi nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu apaçık ortaya koyuyor.
Dijital bağımlılık meselesini artık bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almanın zamanı gelmiştir. Gençlerimiz klavyenin arasında yok olmaktadır. Bu işe artık dur deme zamanıdır.
"BU OYUNLARI SUNAN PLATFORMLAR GÜNDEMİMİZDE"
Yayman, gençleri zehirleyen oyunları hazırlayan platformlarını uyardı ve şu ifadeleri kullandı:
Dijital Oyunların çocuklarımız üzerinde bıraktığı olumsuz etki bu acı olay ile bir kez daha görüldü. Evlatlarımıza zarar veren, toplum yapımızı olumsuz etkileyen oyunlar ve bunları piyasaya sunan platformlar gündemimizdedir.
"GEREĞİNİ YAPARIZ"
Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız..
"Gençlerimizi zehirleyen, psikolojisini bozan oyunları üreten ve servis eden platformları bu konuda uyarıyoruz." diyen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Oyun bağımlılığı ve mevcut tehditler konusunda aileleri de daha hassas olmaya çağırıyorum. Gençler geleceğimizdir ve dijital bağımlılık Türkiye'nin en birinci sorunudur.