Anında etkisini gösterecek: Suya 1 kaşık sumak atıp için ve mucizeye tanık olun!

Dr. Greger'in araştırmalarına göre , sumak gibi antioksidan açısından zengin besinlerin sağlık üzerindeki etkileri oldukça çarpıcı. Polifenoller ve flavonoidler açısından zengin olan sumak, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önlüyor. Sumak tüketmenin sağlığınıza kazandıracağı faydaları öğrenmek için haberimizi okuyun.

Sumak, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olarak bilinir ve genellikle yemeklerde ve salatalarda lezzet katmak amacıyla kullanılır. Ancak, sumak sadece bir baharat olmanın ötesinde, sağlığımıza birçok fayda sağlayan mucizevi bir besin olarak da dikkat çeker. Sumak suyunun, özellikle sıcak su ile hazırlanarak içilmesi, sumağın faydalarını katbekat artırabilir. Peki, sumak suyu neye iyi gelir? İşte sumak suyunun sağlığımıza sunduğu faydalar...